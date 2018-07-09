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Reino Unido

Danone investiga problemas com leite para bebês após queixas no RU

Reclamações sobra qualidade da fórmula e tamanho da embalagem

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 18:29
Garrafas do leite para bebês da marca Aptamil, da Danone, em prateleira de supermercado Crédito: Chris Ratcliffe / Bloomberg
A Danone está analisando reclamações de que a fórmula para alimentação de bebês Aptamil está deixando as crianças doentes, segundo a BBC. O site da agência inglesa informou que o Aptamil recentemente mudou a receita de três de suas fórmulas de leite para bebês.
Várias mães contaram à BBC que seus filhos tiveram problemas de estômago após começar a usar a nova versão do Aptamil First Infant Milk. Elas também disseram ter notado que a fórmula em pó não dissolvia, ficando empelotada na mamadeira. Uma delas contou que, além de ter passado mal, o filho de onze meses começou a rejeitar a mamadeira, até que ela trocou de produto.
Há muitas reclamações também sobre o tamanho do produto: a embalagem foi reduzida de 900 gramas para 800 gramas, mas o preço permanece em £11 (cerca de R$ 50).
Para ajudar os consumidores, a Danone organizou um serviço gratuito de informações e reclamações. Pais no Reino Unido devem ligar para o telefone 0800 996 1000 para consultas sobre como proceder.
Gostaríamos de assegurar aos pais que a qualidade e a segurança de nossos produtos é nossa prioridade número um. Recentemente lançamos novas versões para o Aptamil e reconhecemos que algumas famílias não consideraram fácil a transição para a nova fórmula. Já fizemos checagens amplas de qualidade e segurança, inclusive análises clínicas e testes nesses produtos. Os resultados mostraram que os bebês que tomaram essa fórmula estão bem e em segurança, afirmou a empresa à BBC.

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