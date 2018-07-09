Danone investiga problemas com leite para bebês após queixas no RU

Garrafas do leite para bebês da marca Aptamil, da Danone, em prateleira de supermercado Crédito: Chris Ratcliffe / Bloomberg

A Danone está analisando reclamações de que a fórmula para alimentação de bebês Aptamil está deixando as crianças doentes, segundo a BBC. O site da agência inglesa informou que o Aptamil recentemente mudou a receita de três de suas fórmulas de leite para bebês.

Várias mães contaram à BBC que seus filhos tiveram problemas de estômago após começar a usar a nova versão do Aptamil First Infant Milk. Elas também disseram ter notado que a fórmula em pó não dissolvia, ficando empelotada na mamadeira. Uma delas contou que, além de ter passado mal, o filho de onze meses começou a rejeitar a mamadeira, até que ela trocou de produto.

Há muitas reclamações também sobre o tamanho do produto: a embalagem foi reduzida de 900 gramas para 800 gramas, mas o preço permanece em £11 (cerca de R$ 50).

Para ajudar os consumidores, a Danone organizou um serviço gratuito de informações e reclamações. Pais no Reino Unido devem ligar para o telefone 0800 996 1000 para consultas sobre como proceder.