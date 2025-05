Mundo

Culpa da energia solar? A discussão em torno de fontes de energia renovável após apagão na Espanha e em Portugal

Nos últimos anos, a Espanha vem se destacando no mundo na produção de energia renovável. Antes do incidente, a rede elétrica espanhola era abastecida principalmente por energia solar (59%) e eólica (11%). Isso pode ter contribuído para o blecaute, segundo pesquisador.

Publicado em 30 de abril de 2025 às 05:39

Espanha e Portugal têm discutido se uma falha em um sistema de energia solar espanhol estaria por trás do blecaute desta semana Crédito: Getty Images

Ainda há muitas perguntas sem respostas sobre as causas do apagão que levou caos à Península Ibérica na última segunda-feira (28/04). Mas, desde que Portugal e Espanha ficaram no escuro, os dois países têm discutido se uma falha em um sistema de energia solar espanhol estaria por trás do blecaute.>

A Espanha, onde aconteceu falha, já descartou a possibilidade de ataque cibernético ou de um evento meteorológico extremo. >

Segundo a empresa Red Eléctrica, que opera a rede elétrica espanhola, a investigação preliminar aponta para um problema de perda de geração fotovoltaica (energia solar) no sudoeste do país, que derrubou todo o sistema, segundo o jornal espanhol El País.>

Em entrevistas à imprensa portuguesa, o administrador da operadora de energia de Portugal, a REN, João Faria Conceição, disse que o excesso de fontes de energia renovável no sistema energético espanhol é uma "ideia plausível" por trás do evento, mas "não única".>

>

Já o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, rejeitou em declarações à imprensa a ideia de que o problema tenha sido causado pelas renováveis, argumentando que "a energia nuclear" também "falhou.>

O apagão acontece justamente num momento em há um debate intenso sobre o futuro da energia nuclear na Espanha, com o governo planejando fechar as cinco usinas ainda ativas no país.>

A eletricidade na Espanha vem de várias fontes, com atuação de usinas nucleares, centrais que queimam gás, hidrelétricas, parques eólicos e solares.>

Nos últimos anos, o país vem se destacando no mundo na produção de energia renovável. Antes do incidente, a rede elétrica espanhola era abastecida principalmente por energia solar (59%) e eólica (11%). >

As primeiras indicações levam a crer que a situação na Espanha tem alguma similaridade com o apagão de 15 de agosto de 2023 no Brasil, explica Pedro Jatobá, ex-superintendente da Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) e ex-diretor do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel). >

Vinte e cinco Estados foram atingidos pelo apagão de seis horas, justamente em razão de problemas com a intermitência da energia solar e eólica no Ceará, um dos líderes na produção desse tipo de energia. >

"Tudo indica que essa ocorrência, como na ocorrência brasileira, se iniciou com a saída de algumas fontes solares e isso provocou um efeito cascata", explica Jatobá, hoje pesquisador do FGV-Ceri (Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura).>

Mas como a presença de energia solar no sistema poderia contribuir para esses casos de blecaute?>

Menos estabilidade com as renováveis?

O equilíbrio de um sistema elétrico se dá através do balanço entre oferta e demanda. Ou seja, é preciso gerar a mesma quantidade de energia que está sendo consumida.>

A grande questão, explica Jatobá, é que em sistemas muito extensos, feito o brasileiro ou europeu, as fontes hidroelétricas e a fonte térmica têm uma característica que ajuda a estabilidade. >

"Mecanicamente, o fato de serem máquinas muito grandes, elas têm uma certa energia associada à rotação chamada inércia. É essa energia usada naqueles microssegundos para não deixar o sistema entrar em colapso", diz Jatobá.>

Autoridades ainda investigam o que teria provocado a falta de energia na Espanha e Portugal Crédito: Reuters

Ou seja, esses geradores rotativos gigantes das usinas hidrelétricas, nucleares e térmicas possuem abundância de inércia acumulada em seu movimento, ajudando a estabilizar a rede elétrica quando acontecem eventos e falhas muito rápidos.>

É por isso que às vezes vemos a luz de nossa casa perder força e depois subir novamente. Isso mostra o sistema respondendo a alguma falha.>

Na segunda, a Espanha operava justamente com pouca "inércia", já que não utilizava esses tipos de fontes de energia.>

O pesquisador explica que essas novas fontes de energia intermitentes, como eólica ou solar, são acopladas ao sistema elétrico com equipamentos eletrônicos chamados inversores, que transformam a corrente contínua gerada pelos painéis de captação em corrente alternada (usada na rede e nos nossos eletrodomésticos).>

"O que está acontecendo no mundo todo, e isso já se percebeu há muito tempo, é que, quando você tem uma quantidade muito grande de fontes de geração com essa característica (ou seja interligadas através desses inversores), se você tem um balanço, uma ocorrência, eles são sensíveis e te desligam rapidamente", conta Jatobá.>

O pesquisador da FGV explica que esses inversores também demoram mais no momento de religar o sistema, fazendo com que outras fontes sejam ativadas.>

Segundo reportagem jornal espanhol El País, a Redeia, matriz da Red Eléctrica, alertou há dois meses sobre o risco de desconexões "severas" devido ao aumento das fontes renováveis. >

No relatório de 2024, a empresa apontou o fechamento de usinas convencionais de carvão, nuclear ou gás como outro fator de incerteza para o sistema elétrico. >

Após o apagão, a Espanha restabeleceu o fornecimento utilizando principalmente as usinas de ciclo combinado e as hidrelétricas. >

Aqui vale explicar que a energia com fonte hidrelétrica é considerada renovável (ela depende do fluxo de água) e limpa, mas há questionamentos sobre seus impactos ambientais superiores a usinas eólicas e fotovoltaicas, especialmente na construção de sua estrutura.>

Isso não quer dizer, porém, que devemos abrir mão dessas novas fontes renováveis, como éolica e solar.>

Pedro Jatobá explica que há máquinas chamadas geradores síncronos, "uma grande massa girante", que pode ser usada num momento desses para estabilizar o sistema.>

No Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estuda a possibilidade de aumentar a quantidade dessas máquinas no Nordeste, região mais alimentada pelas energias solar e eólicas. >

Apagão causou grandes problemas para pessoas que viajavam nos dois países Crédito: EPA

Outra opção seria mudar a "lógica dos inversores", para que eles possam se comportar como tendo inércia e ajudarem na estabilidade. "Para dar uma resposta na hora de uma pertubação e contribuam para a estabilidade ao invés de corroer a estabilidade do sistema", diz o pesquisador.>

A grande pergunta, segundo ele, é por que ninguém previu isso, especialmente numa das regiões mais ricas do planeta? >

"Talvez porque nós não tenhamos mais um planejamento, principalmente a nível de sistema, que anteveja determinadas situações. Tudo isso é muito novo", diz.>

Jatobá dá o exemplo a Finlândia, que mede seu índice de estabilidade em tempo real.>

"Acho que para chegar na nossa utopia de ter um sistema totalmente descarbonizado, nós vamos precisar avança em metodologia e tecnologia principalmente. Mas não acho que sejam metas insuperáveis. Acho que a humanidade tem plena capacidade de vencer esse desafio", conclui. >

Efeito em Portugual

Se o problema foi na Espanha, por que Portugal ficou às escuras?>

O pesquisador Pedro Jatobá explica que, quando foi identificado o problema na rede espanhola, outro país vizinho, a França, se desligou do sistema interligado. >

Algo que Portugal não foi capaz de fazer porque estava totalmente conectado à Espanha.>

"Portugal estava abraçado totalmente com a Espanha quando o sistema espanhol caiu. E o país não tem um sistema robusto o suficiente para se separar e se manter estável rapidamente", diz o brasileiro.>

Em tese, Portugal não é dependente da energia da Espanha e é capaz de produzir o que consome, segundo autoridades portuguesas. >

Mas no momento na falha na Espanha, Portugal estava comprando energia do país vizinho por razões econômicas, segundo o operador português. Ou seja, os espanhóis produziam energia barata, interessante para ser adicionada à rede portuguesa. Esse intercâmbio acontece diariamente entre países da Europa continental.>

Desde o apagão, alguns políticos portugueses têm condenado o encerramento de centrais termoelétricas que produziam energia à base de carvão. Mas autoridades no assunto têm insistido que voltar com fontes mais poluidoras não é uma solução.>

Jatobá explica que o Brasil, ao contrário de Portugal, praticamente não corre risco de sofrer problemas caso ocorra apagões em países vizinhos, apesar de ter ligações com Uruguai, Argentina ou Paraguai.>

O único Estado ainda desconectado no sistema nacional é Roraima, que ainda compra energia da Venezuela e pode sofrer com oscilações no vizinho. O governo tem previsão de que, em 2026, os roraimenses estejam conectados ao restante do país.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta