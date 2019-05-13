Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cuba planeja racionar vendas de itens de alimentação
Embargo

Cuba planeja racionar vendas de itens de alimentação

A ministra do Comércio, Betsy Díaz, disse que o governo vai racionar itens como ovos, óleo de cozinha, frango, linguiça e sabão em meio à escassez generalizada desses produtos

Publicado em 

13 mai 2019 às 09:55

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 09:55

Cuba gasta cerca de US$ 2 bilhões em importações de alimentos Crédito: Pixabay
Cuba vai racionar as vendas de produtos básicos, disseram autoridades do país, já que as sanções mais severas dos Estados Unidos e a implosão econômica da aliada Venezuela pressionam ainda mais o regime comunista a importar alimentos básicos.
A ministra do Comércio, Betsy Díaz, disse na sexta-feira que o governo vai racionar itens como ovos, óleo de cozinha, frango, linguiça e sabão em meio à escassez generalizada desses produtos.
Autoridades cubanas atribuem a escassez ao endurecimento do embargo comercial do governo Trump, mas economistas dizem que a economia da ilha também foi duramente atingida pela redução dos embarques de petróleo subsidiado da Venezuela.
Segundo as autoridades do país, o governo não cumpriu as metas de produção de alimentos básicos, incluindo ovos e carne de porco, e serão impostos limites quanto à quantidade de frango e outros produtos que as pessoas poderiam comprar. Eles pediram aos cubanos que evitem a compra por pânico. "Estamos pedindo calma", disse Díaz na televisão estatal.
Os cubanos têm livros de racionamento emitidos pelo governo para itens básicos de alimentos, incluindo açúcar, arroz e feijão, a um custo baixo. Fora do sistema de racionamento, os cubanos têm que pagar preços altos por produtos adicionais em lojas administradas pelo governo.
Cuba gasta cerca de US$ 2 bilhões em importações de alimentos, que representam cerca de dois terços de seus bens comestíveis. Díaz disse que o embargo dos EUA força a ilha a comprar comida de mercados distantes, o que eleva os preços. Fonte: Dow Jones Newswires.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados