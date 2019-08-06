Crime

Criminosos roubam Casa da Moeda no México e levam R$ 9,8 mi

Segundo a Polícia, três pessoas invadiram o banco. Uma delas foi até o cofre e encheu uma mochila com 1.567 moedas de ouro

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 21:27 - Atualizado há 6 anos

Peso mexicano Crédito: Pixabay

Criminosos armados roubaram mais de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 9,8 mi) de um centro de distribuição da Casa da Moeda do México nesta terça-feira (06), informaram autoridades de segurança.

Três pessoas, uma delas empunhando uma arma de fogo, invadiram a Casa da Moeda pela manhã depois de renderem um segurança e tomarem a arma, de acordo com um relatório da polícia da Cidade do México.

Um dos ladrões foi até o cofre, que estava aberto, e encheu uma mochila com 1.567 moedas de ouro, afirmou a polícia. Ninguém ficou ferido durante a ação.

De acordo com o banco mexicano Banorte, as moedas conhecidas como "centenários", cunhadas no México desde 1921 para celebrar o primeiro centenário da Independência do país, têm valor de 50 pesos (R$ 198), mas são negociadas por 31.500 pesos (R$ 6.700) cada uma, elevando o valor total do roubo a pelo menos US$ 2,5 milhões.

A secretaria de Segurança Cidadã da capital mexicana afirmou em nota que já tem imagens, fornecidas pelo dono do centro de distribuição, dos responsáveis pela ação.

"Deve-se notar que dois funcionários e o segurança que foi desarmado já foram chamados para depor ao Ministério Público, porque o protocolo de segurança aparentemente não foi aplicado."

O secretário de Segurança Pública, Jesús Orta, disse que "o montante ainda será quantificado". "Foi em espécie, moedas, 'centenários' e relógios comemorativos."

Nas redes sociais, muitos compararam o roubo desta terça à série espanhola "Casa de Papel", disponível na Netflix, que conta a história de um grupo de homens e mulheres, liderados por um estrategista apelidado de professor, que invade a Casa da Moeda de Madri e imprime milhões de euros com a intenção de roubá-los.

A Cidade do México tem visto um aumento de incidentes violentos e insegurança pública. No final de julho, dois israelenses supostamente ligados à máfia de seu país e traficantes de drogas mexicanos foram mortos em um shopping center ao sul da capital.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta