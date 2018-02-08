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Absurdo

Crianças têm monocelhas depiladas em creche sem autorização dos pais

O desabafo de Glenda, mãe do menino, encontrou solidariedade na rede social.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 19:22

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:22

Criança teve 'monocelha' depilada em creche Crédito: Glenda Maria Cruz | Facebook
Os pais de um menino que ainda vai completar 2 anos ficaram indignados com a atitude de uma funcionária de uma creche em Pasco, estado de Washington, nos Estados Unidos.
Ela depilou com cera a "monocelha" (quando as sobrancelhas se unem) do menino sem autorização dos pais dele. Glenda Maria Cruz, mãe do menino, fez uma postagem indignada no Facebook.
"Sei que muitos de você vão dizer que não foi nada de mais, mas para mim foi. A pele dele é muito delicada. Ele é apenas um bebê, não pode se defender. Não tem ainda 2 anos e estou me sentindo uma péssima mãe por não ter conseguido protegê-lo", disse Glenda em um trecho do post.
> Pais tentam curar autismo com alvejante no Reino Unido
O desabafo de Glenda encontrou solidariedade na rede social. Alyssa Salgado, que tem uma filha na mesma creche, relatou que a criança também foi depilada da mesma forma. A direção da creche, contou o "Metro", vai investigar os casos.
 

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