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Conflitos da Guerra

Crianças palestinas escrevem nomes nas mãos para facilitar identificação

Crianças palestinas estão escrevendo os próprios nomes nas mãos e em outras partes de seus corpos com a intenção de facilitar o reconhecimento caso morram por conta da guerra.

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 19:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2023 às 19:23
Com o número de crianças morrendo na Faixa de Gaza, os pais e as crianças têm escrito seus nomes em seus corpos, visando facilitar o reconhecimento das vítimas caso sejam mortas pelas forças israelenses.
Escombros de edifício na Palestina após Israel revidar ataque feito pelo Hamas
Escombros de edifício na Palestina após Israel revidar ataque feito pelo Hamas Crédito: FATIMA SHBAIR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Segundo o jornal Al-Jazeera, há muitas vítimas que não foram reconhecidas. Em entrevista ao veículo, Ahmed Abu Al-Saba, de 35 anos, diz: "Escrevemos os nossos nomes nas nossas mãos e os nomes dos nossos filhos nas suas mãos para permitir que os nossos corpos sejam identificados se os aviões de ocupação nos bombardearem".
Desde 7 de outubro, quando o conflito escalou, já morreram 1.500 crianças em Gaza. Sem identificação, muitos palestinos são enterrados em valas comuns. Segundo a Organização das Nações Unidas, "estima-se que centenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, ainda estejam presas sob os escombros, aguardando resgate ou recuperação".
Segundo o informe da ONU, em 15 de outubro, cerca de 100 corpos não identificados foram enterrados em uma vala comum em Rafah devido à falta de espaço refrigerado para armazená-los até que os procedimentos de reconhecimento fossem realizados.

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