Crianças palestinas escrevem nomes nas mãos para facilitar identificação

Com o número de crianças morrendo na Faixa de Gaza, os pais e as crianças têm escrito seus nomes em seus corpos, visando facilitar o reconhecimento das vítimas caso sejam mortas pelas forças israelenses.

Escombros de edifício na Palestina após Israel revidar ataque feito pelo Hamas Crédito: FATIMA SHBAIR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo o jornal Al-Jazeera, há muitas vítimas que não foram reconhecidas. Em entrevista ao veículo, Ahmed Abu Al-Saba, de 35 anos, diz: "Escrevemos os nossos nomes nas nossas mãos e os nomes dos nossos filhos nas suas mãos para permitir que os nossos corpos sejam identificados se os aviões de ocupação nos bombardearem".

Desde 7 de outubro, quando o conflito escalou, já morreram 1.500 crianças em Gaza. Sem identificação, muitos palestinos são enterrados em valas comuns. Segundo a Organização das Nações Unidas, "estima-se que centenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, ainda estejam presas sob os escombros, aguardando resgate ou recuperação".