Crianças morrem atropeladas por trem quando iam de bicicleta à escola

As vítimas tinham entre 4 e 11 anos, informou a agência de notícias ANP Crédito: Divulgação / TJES

Quatro crianças que seguiam de bicicleta para a escola morreram atropeladas por um trem nesta quinta-feira em Oss, no Sul da Holanda, afirmou a polícia.

Os menores de idade estavam numa bicicleta elétrica compartilhada, que tem um um carrinho acoplado à frente e que permite transportar crianças, bichos de estimação ou bagagem.

As vítimas tinham entre 4 e 11 anos, informou a agência de notícias ANP. Uma quinta criança e uma mulher ficaram feridas.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, declarou estar "profundamente abalado com o acidente horrível". A rainha Máxima disse que o casal real "não tinha palavras após a terrível tragédia".

Desde 1975 foram registrados cinco acidentes em passagens de nível com ferrovias em Oss.