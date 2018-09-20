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Holanda

Crianças morrem atropeladas por trem quando iam de bicicleta à escola

Veículo era compartilhado por quatro menores, de 4 a 11 anos. Mais duas pessoas ficaram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 13:24

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 13:24

As vítimas tinham entre 4 e 11 anos, informou a agência de notícias ANP Crédito: Divulgação / TJES
Quatro crianças que seguiam de bicicleta para a escola morreram atropeladas por um trem nesta quinta-feira em Oss, no Sul da Holanda, afirmou a polícia.
Os menores de idade estavam numa bicicleta elétrica compartilhada, que tem um um carrinho acoplado à frente e que permite transportar crianças, bichos de estimação ou bagagem.
As vítimas tinham entre 4 e 11 anos, informou a agência de notícias ANP. Uma quinta criança e uma mulher ficaram feridas.
O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, declarou estar "profundamente abalado com o acidente horrível". A rainha Máxima disse que o casal real "não tinha palavras após a terrível tragédia".
Desde 1975 foram registrados cinco acidentes em passagens de nível com ferrovias em Oss.
No ano passado, 206 ciclistas morreram na Holanda, país que tem 22 milhões de bicicletas para uma população de 17 milhões de pessoas, as quais utilizam uma das maiores redes urbanas de ciclovias do planeta.

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