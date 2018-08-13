Corvos são treinados para catar guimbas de cigarro em parque francês

Segundo especialistas, corvos são pássaros 'particularmente inteligentes' Crédito: Pixabay

Diante do olhar surpreso dos visitantes, seis corvos especialmente treinados para recolher guimbas de cigarro participam nas tarefas de limpeza de Puy du Fou, um dos parques temáticos mais populares da França.

A ideia de treinar corvos para esta função, que surgiu há anos, é de um dos falcoeiros do parque e surgiu a partir da observação dessas aves, explicou à AFP o diretor do parque dedicado à história francesa, Nicolas de Villiers.

A espécie escolhida para esta tarefa "é um pássaro particularmente inteligente, que, quando se encontra em um ambiente afetivo, se comunica com os humanos e estabelece uma relação com eles através de jogos", explicou.

Christophe Gaborit, especialista no adestramento de aves de rapina, fabricou uma pequena caixa dividida ao meio. "Em um lado, colocou algumas petiscos, que os corvos adoram, e deixou o outro lado vazio, para que as aves pudessem colocar ali as guimbas e outros pequenos dejetos, contou De Villiers.

Quando os corvos depositavam uma bola na caixa, um mecanismo providenciava que recebessem um petisco. "Eles aprenderam muito rápido!", acrescentou, rindo.