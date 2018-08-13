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Tarefas de limpeza

Corvos são treinados para catar guimbas de cigarro em parque francês

Objetivo da ação é ser pedagógica e apontar como cuidar do meio ambiente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 13:54

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 13:54

Segundo especialistas, corvos são pássaros 'particularmente inteligentes' Crédito: Pixabay
Diante do olhar surpreso dos visitantes, seis corvos especialmente treinados para recolher guimbas de cigarro participam nas tarefas de limpeza de Puy du Fou, um dos parques temáticos mais populares da França.
A ideia de treinar corvos para esta função, que surgiu há anos, é de um dos falcoeiros do parque e surgiu a partir da observação dessas aves, explicou à AFP o diretor do parque dedicado à história francesa, Nicolas de Villiers.
A espécie escolhida para esta tarefa "é um pássaro particularmente inteligente, que, quando se encontra em um ambiente afetivo, se comunica com os humanos e estabelece uma relação com eles através de jogos", explicou.
Christophe Gaborit, especialista no adestramento de aves de rapina, fabricou uma pequena caixa dividida ao meio. "Em um lado, colocou algumas petiscos, que os corvos adoram, e deixou o outro lado vazio, para que as aves pudessem colocar ali as guimbas e outros pequenos dejetos, contou De Villiers.
Quando os corvos depositavam uma bola na caixa, um mecanismo providenciava que recebessem um petisco. "Eles aprenderam muito rápido!", acrescentou, rindo.
"Mas o objetivo não é simplesmente limpar. Os visitantes são, no geral, cuidadosos, mas quisemos realizar uma ação pedagógica, mostrando que a natureza pode nos mostrar como cuidar do meio ambiente", assinalou.

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