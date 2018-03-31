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Corpo de Stephen Hawking será velado neste sábado

Físico britânico morreu aos 76 anos, em Cambridge, no último dia 14

Publicado em 31 de Março de 2018 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 11:27
O físico Stephen Hawking estreia O universo de Stephen Hawking no Discovery Channel Crédito: Divulgação
O corpo do físico britânico Stephen Hawking será velado, neste sábado, na Igreja Saint Mary, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde o cientista trabalhou por mais de 50 anos. A cerimônia será fechada para 500 convidados entre familiares, amigos e colegas a partir das 14h no horário local. Hawking morreu no último dia 14, aos 76 anos, em casa na mesma cidade.
"A vida e o trabalho do nosso pai significou muitas coisas para muita gente, religiosas e não religiosas. Por isso, a cerimônia será inclusiva e tradicional, refletindo a diversidade de sua vida. Nosso pai trabalhou em Cambridge por mais mais de 50 anos. (...) É por isso que decidimos organizar o velório na cidade que ele tanto amava e que amou-o de volta", disseram os filhos do cientista Lucy, Robert e Tim num comunicado.
As cinzas de Hawking serão colocadas na Abadia de Westminster, em Londres, durante uma cerimônia no dia 15 de junho. O físico ficará ao lado de Isaac Newton, enterrado lá em 1727, e perto de Charles Darwin, enterrado no local em 1882.

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