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Abertura gradual

Coronavírus: Colômbia estende quarentena até 31 de maio

O governo decidiu continuar com o isolamento por mais uma semana, embora, em teoria, a doença tenha progredido de forma controlada desde que o primeiro contágio foi detectado, em 6 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 17:56

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 17:56

Colômbia
O governo da  Colômbia decidiu continuar com o isolamento por mais uma semana Crédito: Pixabay
A Colômbia estenderá as medidas de isolamento obrigatório contra a pandemia até 31 de maio e depois iniciará um processo gradual de reativação econômica, anunciou nesta terça-feira (19) o presidente Iván Duque, em pronunciamento na televisão. A data inicial para o fim da quarentena era 25 de maio.
O governo decidiu continuar com o isolamento por mais uma semana, embora, em teoria, a doença tenha progredido de forma controlada desde que o primeiro contágio foi detectado, em 6 de março.
Setores como varejo e atendimentos médicos não relacionados ao coronavírus podem começar a normalizar quando as restrições terminarem.

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Os vôos domésticos e internacionais ainda não serão retomados, assim como as viagens intermunicipais. Escolas e universidades permanecerão fechadas até julho, e pessoas com 70 anos ou mais devem ficar em casa até junho, acrescentou o presidente.
Apesar da abertura gradual, o país continuará em estado de emergência de saúde até 31 de agosto.
Até o momento, há 17 mil casos confirmados e 613 mortes registrados no país, segundo estatísticas oficiais.

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