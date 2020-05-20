Coronavírus: Colômbia estende quarentena até 31 de maio

O governo da Colômbia decidiu continuar com o isolamento por mais uma semana Crédito: Pixabay

A Colômbia estenderá as medidas de isolamento obrigatório contra a pandemia até 31 de maio e depois iniciará um processo gradual de reativação econômica, anunciou nesta terça-feira (19) o presidente Iván Duque, em pronunciamento na televisão. A data inicial para o fim da quarentena era 25 de maio.

O governo decidiu continuar com o isolamento por mais uma semana, embora, em teoria, a doença tenha progredido de forma controlada desde que o primeiro contágio foi detectado, em 6 de março.

Setores como varejo e atendimentos médicos não relacionados ao coronavírus podem começar a normalizar quando as restrições terminarem.

Os vôos domésticos e internacionais ainda não serão retomados, assim como as viagens intermunicipais. Escolas e universidades permanecerão fechadas até julho, e pessoas com 70 anos ou mais devem ficar em casa até junho, acrescentou o presidente.

Apesar da abertura gradual, o país continuará em estado de emergência de saúde até 31 de agosto.