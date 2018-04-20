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Conversa teste

Coreias do Sul e Norte ativam linha direta entre seus líderes

Medidas de aproximação se intensificam diante de cúpula intercoreana à vista

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 11:38
Kim Jong-un Crédito: Reprodução/Web
As duas Coreias ativaram nesta sexta-feira uma linha de telefone direta entre seus governantes, anunciou Seul, uma semana antes de uma reunião de cúpula entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong Un na zona desmilitarizada que divide a península. Esta linha conecta a Casa Azul (sede da presidência sul-coreana em Seul) com o gabinete em Pyongyang da Comissão e Assuntos de Estado, presidida pelo líder norte-coreano.
Uma conversa de teste entre operadores teve duração de quatro minutos e 19 segundos.
 A conexão histórica da linha direta entre os líderes das duas Coreias acaba de ser estabelecida  afirmou Yoon Kun-young, alto funcionário da Casa Azul.
A reunião de cúpula entre Kim e o presidente sul-coreano será o grande momento de semanas de intensa atividade diplomática na região desde os Jogos Olímpicos de Inverno, organizados em fevereiro pelo Sul. E o prelúdio de um encontro de cúpula histórico previsto entre Kim e o presidente americano Donald Trump.
Chefe de Estado sul-coreano Moon Jae-in Crédito: Reprodução/Instagram
SUL QUE TRATADO DE PAZ
Os dirigentes das duas Coreias se reunirão no lado sul da zona desmilitarizada que fica entre os dois países, na localidade de Panmunjom. Será o terceiro encontro de cúpula entre os países desde o fim da Coreia (1950-53), que terminou com um armistício e não um tratado de paz, o que significa que os dois lado permanecem, tecnicamente, em guerra.
Moon afirmou na quinta-feira que deseja uma declaração oficial de fim da guerra como etapa inicial a um tratado. O presidente Trump aprovou que as duas partes negociem este tipo de acordo.
A aproximação entre os dois países teve início este ano, com a demonstração de intenção do regime norte-coreano de abrir mão do desenvolvimento de seu arsenal nuclear caso obtivesse garantia de segurança contra hostilidades dos Estados Unidos na Península Coreana.
Esta semana, ministros sul-coreanos se mostraram otimistas a respeito da questão sobre desnuclearizar a região, indicando que o Norte está de fato disposto a conter seu programa nuclear e de mísseis, que marcou o ano de 2017 como uma ameaça global.

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