Coreias do Sul e Norte ativam linha direta entre seus líderes

As duas Coreias ativaram nesta sexta-feira uma linha de telefone direta entre seus governantes, anunciou Seul, uma semana antes de uma reunião de cúpula entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong Un na zona desmilitarizada que divide a península. Esta linha conecta a Casa Azul (sede da presidência sul-coreana em Seul) com o gabinete em Pyongyang da Comissão e Assuntos de Estado, presidida pelo líder norte-coreano.
Uma conversa de teste entre operadores teve duração de quatro minutos e 19 segundos.
A conexão histórica da linha direta entre os líderes das duas Coreias acaba de ser estabelecida afirmou Yoon Kun-young, alto funcionário da Casa Azul.
A reunião de cúpula entre Kim e o presidente sul-coreano será o grande momento de semanas de intensa atividade diplomática na região desde os Jogos Olímpicos de Inverno, organizados em fevereiro pelo Sul. E o prelúdio de um encontro de cúpula histórico previsto entre Kim e o presidente americano Donald Trump.
SUL QUE TRATADO DE PAZ
Os dirigentes das duas Coreias se reunirão no lado sul da zona desmilitarizada que fica entre os dois países, na localidade de Panmunjom. Será o terceiro encontro de cúpula entre os países desde o fim da Coreia (1950-53), que terminou com um armistício e não um tratado de paz, o que significa que os dois lado permanecem, tecnicamente, em guerra.
Moon afirmou na quinta-feira que deseja uma declaração oficial de fim da guerra como etapa inicial a um tratado. O presidente Trump aprovou que as duas partes negociem este tipo de acordo.
A aproximação entre os dois países teve início este ano, com a demonstração de intenção do regime norte-coreano de abrir mão do desenvolvimento de seu arsenal nuclear caso obtivesse garantia de segurança contra hostilidades dos Estados Unidos na Península Coreana.
Esta semana, ministros sul-coreanos se mostraram otimistas a respeito da questão sobre desnuclearizar a região, indicando que o Norte está de fato disposto a conter seu programa nuclear e de mísseis, que marcou o ano de 2017 como uma ameaça global.