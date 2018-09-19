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Inspeções internacionais

Coreia do Norte fechará local de testes de mísseis

Kim Jong-un revelou que poderá viajar a Seul num futuro próximo, numa continuação do degelo entre os dois países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 10:47

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 10:47

Kim Jong-un e Moon Jae-in atravessam de mãos dadas a fronteira entre a Coreia do Norte e a do Sul, na primeira cúpula entre os dois países desde 2007 Crédito: Governo sul-coreano
O líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou nesta quarta-feira (19) que pode viajar a Seul num futuro próximo, no que seria a primeira visita de um governante da Coreia do Norte à capital sul-coreana desde a divisão da península. Também concordou em fechar um local de testes de mísseis, além de assegurar que permitirá inspeções internacionais, segundo seu colega sul-coreano.
 Prometi ao presidente Moon Jae-in que visitarei Seul num futuro próximo  disse Kim durante a entrevista coletiva ao final da reunião de cúpula em Pyongyang.
Moon Jae-in, que visitou a capital norte-coreana com o objetivo de relançar as negociações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte Península, avaliou que a visita de Kim poderá ocorrer ainda este ano, sempre e quando não a impeçam "circunstâncias particulares".
O presidente sul-coreano anunciou ainda que a Coreia do Norte aceitou "fechar de forma permanente" a área de testes de mísseis de Tongchang-ri, também conhecida como Sohae, "na presença de especialistas dos países afetados".
A Coreia do Norte concordou ainda em permitir inspetores internacionais para observar um desmantelamento permanente às instalações principais de mísseis, e adotará passos adicionais como o fechamento se seu principal complexo nuclear de Yongbyon se os Estados Unidos tomarem medidas recíprocas, disse nesta quarta-feira o presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in.
 A Coreia do Norte e a Coreia do Sul concordaram em se tornar um território de paz sem armas nucleares e ameaças nucleares  disse Moon após a conclusão de conversas com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.
A Coreia do Norte é alvo de múltiplas sanções do Conselho de Segurança da ONU devido a seus programas nuclear e balístico, proibidos, e já realizou vários lançamentos de mísseis a partir de Tongchang-ri. Mas também anunciou disparos a partir de outras instalações, como o Aeroporto Internacional de Pyongyang, o que relativiza o alcance dos compromissos de Kim.
O presidente sul-coreano também afirmou ainda que a Coreia do Norte poderá fechar o complexo nuclear de Yongbyon, desde que Washington adote as "medidas correspondentes", uma medida também formulada de forma vaga.
 
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DEGELO DIPLOMÁTICO
Moon e Kim se encontraram em abril para uma primeira reunião muito simbólica na Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide a península.
Em junho aconteceu o encontro histórico, em Cingapura, entre o líder norte-coreano e o presidente americano Donald Trump. Na reunião, Kim reiterou o compromisso norte-coreano a favor da desnuclearização da península, mas sem entrar em detalhes.
Washington e Pyongyang, porém, divergem sobre o que significa exatamente o compromisso.
O governo americano exige "uma desnuclearização definitiva e completamente verificada", enquanto o regime norte-coreano quer uma declaração oficial dos Estados Unidos para encerrar a guerra da Coreia, que terminou em 1953 com um simples armistício.
Neste contexto, uma visita de Kim a Seul - inédita desde o fim da guerra - permitiria ao Norte e ao Sul a retomada de projetos de cooperação.
O dirigente norte-coreano deseja que seu país se beneficie da potência econômica do Sul, enquanto Moon pretende afastar da península o fantasma de um devastador conflito intercoreano.
AMPLA COBERTURA
O jornal Rodong Sinmun, órgão oficial do Partido Comunista que governa o Norte, fez uma grande cobertura da reunião, com a publicação de 35 fotos em quatro de suas seis páginas na edição desta quarta-feira.
A primeira página tem imagens do cumprimento entre os dois governantes no aeroporto de Pyongyang e da aclamação, cuidadosamente coreografada, durante a passagem de Kim e Moon pelas ruas da capital.
Pyongyang quer passar uma imagem de modernidade, o que se reflete em vários eventos previstos no programa oficial.
Nesta quarta-feira, Moon e sua delegação deveriam jantar em um restaurante de frutos do mar recentemente inaugurado ao lado do Taedonggang, o rio que atravessa a capital.
O local fica diante da colina Mansu, onde as estátuas gigantes do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung, e de seu filho e sucessor, Kim Jong Il, dominam a paisagem.
Moon também deve comparecer a um "espetáculo das massas", com milhares de figurantes nas arquibancadas do Estádio Primeiro de Maio.
 

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