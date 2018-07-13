Coreia do Norte falta a encontro para repatriamento de corpos

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (e), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Evan Vucci

Autoridades da Coreia do Norte não compareceram a um encontro para decidir sobre repatriação de corpos de soldados americanos mortos durante a Guerra da Coreia nesta quinta-feira (13), alegando o desejo de realizá-lo em outra data.

De acordo com conversas anteriores, a entrega dos restos mortais eram um compromisso feito a partir da cúpula entre o presidente Donald Trump e o ditador Kim Jong-un em junho. Agora, autoridades norte-coreanas estão pedindo um novo encontro para discutir o mesmo assunto nesse domingo na Zona Desmilitarizada entre o país e a Coreia do Sul.

Durante a cúpula entre os dois líderes em junho, Trump e Kim concordaram em repatriar os restos mortais de militares que já haviam sido identificados anteriormente. O acordo falava em ao menos 200 americanos. Como preparativo, autoridades dos Estados Unidos já haviam anunciado que cerca de 100 caixões de madeira estavam sendo preparados na fronteira para que os traslados pudessem acontecer.

As autoridades norte-coreanas, no entanto, não compareceram às negociações propostas para esta quinta-feira. Pyongyang pediu à Comissão de Comando e Armistício da ONU para que o encontro seja transferido a um nível superior para incluir um general americano, afirmou o ministro das Relações Exteriores norte-coreano.

A atitude traz dúvidas sobre o encontro entre Trump e Kim em junho, apesar de ter sido considerada "um sucesso" por ambos. Cerca de 30 mil soldados morreram na Guerra da Coreia, entre 1950-1953, e existem mais de 7 mil deles que são classificados como desaparecidos por conta dos conflitos.

Logo após a delegação norte-coreana faltar ao encontro, Trump usou o Twitter para divulgar uma mensagem recebida por Kim Jong-un. Sem mencionar o não comparecimento, Kim afirmou que acredita na boa relação entre os dois países: