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Coreia do Norte x EUA

Coreia do Norte cobra novas condições para acordo com EUA

O líder coreano disse estar aberto a um terceiro encontro de cúpula com o presidente americano Donald Trump

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 13:37

Publicado em 

13 abr 2019 às 13:37
O presidente dos EUA, Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un Crédito: Evan Vucci
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, declarou neste sábado (13) estar aberto a um terceiro encontro de cúpula com o presidente americano, Donald Trump, caso os Estados Unidos proponham condições mutuamente aceitáveis para um acordo até ao fim deste ano.
Segundo a Agência Central de Notícias Coreana (KCNA, na sigla em inglês), sediada em Pyongyang, Kim fez a afirmação em discurso proferido durante uma sessão do Parlamento norte-coreano, no qual atribuiu o fracasso da cúpula de fevereiro ao que descreveu como "exigências unilaterais dos Estados Unidos", embora acrescentando que a sua relação pessoal com Trump continua boa.
Kim Jong-un repetiu declarações anteriores de que a fragilizada economia da Coreia do Norte crescerá, apesar das pesadas sanções internacionais impostas devido ao seu programa de armas nucleares, e garantiu que não ficará "obcecado com cúpulas com os Estados Unidos, por necessidade de alívio de sanções".
Washington afirmou que a cúpula não foi bem-sucedida devido às excessivas exigências de alívio de sanções por parte de Pyongyang em troca de medidas de desarmamento limitadas.
"É claro que nós damos importância à resolução de problemas através do diálogo e de negociações. Mas o estilo de diálogo dos Estados Unidos, de impor unilateralmente as suas exigências, não se ajusta a nós, e não temos interesse nele", declarou Kim no discurso. "Esperaremos com paciência até ao fim do ano que os Estados Unidos apresentem uma decisão corajosa. Mas será claramente difícil que surja uma boa oportunidade como da última vez", acrescentou.
Nesta sexta-feira, a KCNA noticiou que Kim foi reeleito como presidente da Comissão de Assuntos de Estado, o mais importante órgão de decisão do país, durante uma sessão da Assembleia Popular Suprema, que saudou a sua "excepcional sabedoria ideológica e teórica e liderança experiente".
Na quinta-feira, Trump se encontrou com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, em Washington. Na reunião, os líderes concordaram da importância das negociações nucleares com a Coreia do Norte. "Uma terceira cúpula pode acontecer", declarou Trump, ao receber o homólogo sul-coreano na Casa Branca.
Trump e Kim se encontraram pela primeira vez em junho do ano passado em Cingapura. Uma segunda reunião ocorreu em fevereiro passado em Hanói, no Vietnã, mas terminou abruptamente, após não ter sido obtido um acordo sobre a questão da destruição das armas nucleares norte-coreanas.

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