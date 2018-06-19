Confirmada a identidade do segundo brasileiro que assediou russa na Copa

Segundo brasileiro identificado é o tenente Eduardo Nunes, da PM de Santa Catarina Crédito: Reprodução

A Polícia Militar de Santa Catarina confirmou, na manhã desta terça-feira, a identidade de mais um brasileiro que aparece em vídeo assediando uma jovem, aparentemente russa e que não fala português, durante a Copa do Mundo. É o tenente Eduardo Nunes, que serve em Lages (SC).

O comando da PM catarinense ainda não se manifestou oficialmente e está em reunião, no final da manhã desta terça, para decidir se será aberto um procedimento administrativo-disciplinar para apurar a conduta do tenente, que mesmo em férias, deve ser compatível com a profissão.

Na página da corporação no Facebook aparecem mensagens pedindo a punição ao tenente.

Na segunda-feira, Diego Valença Jatobá, pernambucano do Recife, que foi secretário de Turismo de Ipojuca (PE), município onde está localizada a praia de Porto de Galinhas, foi o primeiro reconhecido no vídeo.

Alguns brasileiros, revoltados com o caso, escreveram nesta segunda-feira para a Embaixada do Brasil pedindo desculpas em nome do povo pelo comportamento de seus compatriotas. Houve até quem pedisse a deportação do grupo para o Brasil. Foram mais de 10 cartas recebidas até a tarde de hoje.

Pela lei, as autoridades russas não podem fazer nada diante do caso se a própria jovem não der queixa. Caso ela a faça, eles poderão ser presos e até deportados para o Brasil pela polícia do país da Copa.