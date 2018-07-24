Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Confira quanto custa a vida de um expatriado em 13 cidades do mundo
Quer morar fora?

Confira quanto custa a vida de um expatriado em 13 cidades do mundo

Genebra, na Suíça, é o lugar mais caro para um estrangeiro viver, aponta pesquisa do UBS

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 13:06
Genebra, na Suíça Crédito: Reprodução/Pixabay
Quem decide deixar seu país de origem em busca de oportunidades em outros países pode enfrentar custo elevado de vida. Para além de necessidades básicas como moradia e alimentação, os expatriados têm gastos específicos, como cursos de língua, escola internacional para os filhos e aluguel de apartamento já mobiliado.
Um estudo feito pelo banco UBS mostra que Genebra, na Suíça, é a cidade mais cara para se viver como estrangeiro, com valor mensal de US$ 6.326,73 por mês. O montante considera o custo de vida para uma família com um ou dois filhos, incluindo tanto as necessidades básicas como despesas mais específicas dos expatriados. Bruxelas, na Bélgica, fica logo atrás, com gasto de US$ 6.159,22.
Maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, Dubai é a terceira mais cara do mundo para famílias de fora viverem: são US$ 5.856,99 por mês. A capital financeira da Alemanha, Frankfurt, vem em seguida, também com valor acima dos US$ 5 mil: US$ 5.315,26. Hong Kong é a quinta cidade com maior custo para o expatriado, de US$ 5.306,12.
Conhecida por ser um destino turístico caro, Amsterdã também cobra um preço alto para um estrangeiro viver: US$ 5.185,62 por mês. A sétima cidade mais cara é Toronto, no Canadá, com US$ 5.077,28 por mês. Sidney, Austrália, é a oitava, com valor de US$ 4.779,12.
Cidades da América do Sul também estão presentes na lista das 13 mais caras para expatriados. Santiago, no Chile, é a nona cidade, com US$ 3.960,56, enquanto Buenos Aires, na Argentina, é ocupa a 11ª posição. Bangkok, capital da Tailândia, fica no meio das duas cidades, em 10º lugar.
Na lista de 13 cidades, Jacarta, na Indonésia, é a 12ª com maior custo para uma família estrangeira viver  US$ 2.985, 79  seguida por Mumbai, na Índia, com US$ 2.338,45.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados