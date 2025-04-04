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Como uma ilha habitada por pinguins e focas entrou na lista de tarifas de Trump

As remotas Ilhas Heard e McDonald não são visitadas por pessoas há quase uma década.

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 15:38

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 abr 2025 às 15:38
Imagem BBC Brasil
As remotas Ilhas Heard e McDonald não são visitadas por pessoas há quase uma década Crédito: Annelise Rees
Dois pequenos e remotos postos na Antártida povoados por pinguins e focas estão entre os lugares obscuros visados pelas novas tarifas do governo de Donald Trump.
As Ilhas Heard e McDonald — um território que fica 4 mil km a sudoeste da Austrália — só são acessíveis por meio de uma viagem de barco de sete dias saindo de Perth e não são visitadas por humanos há quase uma década.
O ministro do Comércio australiano, Don Farrell, disse à Australian Broadcasting Corporation (ABC) que as tarifas eram "claramente um erro".
"Pobres velhos pinguins, não sei o que fizeram com Trump, mas, olha, acho que é uma indicação, para ser honesto com você, de que esse foi um processo apressado."
Trump revelou na quarta-feira (2/4) um amplo esquema de impostos de importação, em retaliação ao que ele disse serem barreiras comerciais injustas aos produtos dos EUA.
Vários outros territórios australianos também foram afetados pelas novas tarifas, além do arquipélago norueguês de Svalbard, das Ilhas Falklands (ou Malvinas) e do Território Britânico do Oceano Índico.
"Isso apenas exemplifica o fato de que nenhum lugar na Terra está a salvo delas [as tarifas]", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.
Assim como o resto da Austrália, as Ilhas Heard e McDonald, as Ilhas Cocos (Keeling) e a Ilha Christmas estão agora sujeitas a uma tarifa de 10%. Uma tarifa de 29% foi imposta à Ilha Norfolk, que também é um território australiano e tem uma população de cerca de 2,2 mil pessoas.
A Ilha Heard, no entanto, é árida, gelada e completamente desabitada — e abriga o maior e único vulcão ativo da Austrália, o Big Ben. A ilha é coberta principalmente por geleiras.
Acredita-se que a última vez que as pessoas se aventuraram na Ilha Heard foi em 2016, quando um grupo de entusiastas de rádio amador fez uma transmissão de lá com permissão do governo australiano.
Mike Coffin, da Universidade da Tasmânia, fez a viagem às águas vizinhas sete vezes para conduzir pesquisas científicas e é cético quanto à existência de grandes exportações da ilha para os EUA.
"Não há nada lá", disse ele à BBC.
Até onde ele sabe, há apenas duas empresas australianas que pescam e exportam peixe-negro da Patagônia e peixe-do-gelo cavala.
O que há em abundância, no entanto, é uma natureza única e espetacular.
Imagem BBC Brasil
Milhares de pinguins vivem no território Crédito: Richard Arculus
As ilhas são listadas pela Unesco como Patrimônio Mundial como um raro exemplo de um ecossistema intocado por plantas externas, animais ou impacto humano.
"É fortemente colonizada por pinguins, elefantes marinhos e todos os tipos de aves marinhas", disse o professor Coffin, que estuda a geografia submarina das ilhas.
Ele se lembra de ter observado de longe o que pensou ser uma praia, mas na areia "provavelmente havia cerca de 100 mil pinguins".
"Toda vez que um navio vai até lá e observa, há lava fluindo pelos flancos [do vulcão Big Ben]", disse ele.
É difícil ter uma ideia clara da relação comercial entre as Ilhas Heard e McDonald e os EUA.
De acordo com dados de exportação do Banco Mundial, nos últimos anos, as ilhas geralmente exportaram uma pequena quantidade de produtos para os EUA.
Mas em 2022, os EUA importaram US$ 1,4 milhão (A$ 2,23 milhões) do território, quase todos produtos "máquinas e elétricos" sem nome.
O Guardian informou que uma análise de dados de importação e registros de embarques dos EUA sugere que as tarifas impostas às Ilhas Heard e McDonalds, bem como à Ilha Norfolk, são baseadas em dados incorretos.
Foi descoberto que as remessas tinham sido erroneamente rotuladas como provenientes dos territórios, em vez de seus locais de origem reais.
A Administração de Comércio Internacional do Departamento de Comércio dos EUA e o Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália foram contatados para comentar.
Assim como acontece com muitos governos ao redor do mundo, as tarifas frustraram os líderes australianos, com Albanese dizendo que elas são "totalmente injustificadas" e "não são o ato de um amigo".

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