Mundo

Como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e quem são os possíveis adversários do Brasil

A seleção brasileira conhecerá seu grupo na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira, em sorteio feito nos EUA, uma das sedes do torneio

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:44

null Crédito: AFP via Getty Images

Os olhos do mundo do futebol estarão voltados nesta sexta-feira (5/12) para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A cerimônia acontece às 14h (horário de Brasília) em Washington D.C, a capital dos Estados Unidos.

A FIFA realizará a cerimônia no Centro Kennedy e vai anunciar os 12 grupos para a próxima Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem.

Para os três países anfitriões, os grupos e posições já foram predefinidos.

Mas, para as outras 39 seleções classificadas, incluindo o Brasil, e mais seis que podem se classificar na repescagem em 2026, os grupos serão definidos por sorteio.

A FIFA preparou quatro potes dos quais serão retiradas bolas com os nomes de cada seleção.

Embora as bolas sejam sorteadas de forma aleatória, a FIFA estabeleceu um sistema com certas regras e restrições para garantir equidade e tornar mais atraente essa primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

Entenda como será realizado o sorteio, transmitido ao vivo pela FIFA e pelas emissoras que possuem os direitos do campeonato (no Brasil, a TV Globo):

Os anfitriões primeiro

A primeira coisa que acontecerá na cerimônia, liderada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, é a colocação já predeterminada dos anfitriões.

O México ficará na posição A1 (primeira posição no grupo A), identificado com uma bola verde.

O Canadá corresponde à posição B1, com uma bola vermelha, e os Estados Unidos com a D1, e uma bola azul.

Essas três seleções estão no pote 1, junto com as seleções mais bem classificadas no ranking da FIFA até 19 de novembro: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Cada pote tem 12 seleções (mais o espaço para as classificadas na repescagem).

Os cabeças de chave

Após os anfitriões serem colocados como cabeças de chave de seus respectivos grupos, o sorteio se inicia para formar os grupos dessa fase.

As seleções que encabeçarão os outros 9 grupos virão apenas do pote 1.

Por isso, serão retiradas, uma a uma, as bolas e colocadas, conforme aparecem, em cada um dos grupos restantes em ordem alfabética: C,E,F,G,H,I,J,K,L.

Espanha, Argentina, França e Inglaterra, contudo, terão uma posição predeterminada, por causa de uma das regras implementadas pela FIFA para garantir que essas quatro seleções — as mais bem posicionadas no ranking — não se enfrentem antes das semifinais.

Assim que todas as bolas do pote 1 forem retiradas, passa-se para os outros.

Potes 2, 3 e 4

Em seguida, começam a ser retiradas as bolas do pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

Assim que as bolas se esgotarem, começa o sorteio das bolas do pote 3: Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

E, finalmente, serão retiradas as bolas das últimas seis seleções classificadas: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia, além dos outros seis espaços disponíveis para quem vier da repescagem.

A UEFA (União da Associação Europeia de Futebol) realizará suas próprias eliminatórias de repescagem, que terão direito a quatro vagas entre 16 seleções.

Já a FIFA realizará uma repescagem com duas vagas para a Copa do Mundo, a serem disputadas por oito equipes das outras confederações.

Com exceção dos países anfitriões, todas as bolas para as equipes nos quatro potes serão brancas.

null Crédito: Getty Images

Horários dos jogos

Diferentemente de sorteios de outras Copas, nesta sexta não será sorteada a posição de cada seleção nos grupos.

Essa posição define horários, ordens dos confrontos e locais das partidas.

A Fifa só tem pré-definida a posição que ocupará a seleção sorteada dos potes 2, 3 e 4. Portanto, elas já serão colocadas diretamente nessas posições.

No grupo A, por exemplo, o México (anfitrião) será o primeiro, seguido por uma seleção do pote 3 em segundo lugar, depois uma do pote 2 em terceiro e uma seleção do pote 4 em quarto. Assim, o México já tem definido que sua primeira partida será contra um rival do pote 3, em 11 de junho.

O calendário completo, com sedes e horários, será divulgado pela FIFA em uma transmissão ao vivo 24 horas após o sorteio, no sábado (6/12).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta