Mundo

Como poder militar de Israel se compara ao do Irã

Israel lançou um ataque contra o Irã na madrugada de sexta-feira (13/06) em horário local; é mais um passo numa escalada de tensão entre os países.

Publicado em 13 de junho de 2025 às 00:39

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netnayahu Crédito: Getty Images

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que seu país iniciou ataques visando o programa de enriquecimento nuclear do Irã na madrugada de sexta-feira (13/06) em horário local (noite de quinta-feira, 12/06, no Brasil).>

Explosões foram ouvidas em Teerã, e a mídia estatal iraniana afirmou que o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e Fereydoon Abbasi, ex-chefe da Organização de Energia Atômica, morreram nos ataques.>

O governo israelense declarou emergência em seu território e afirmou esperar retaliações.>

Horas antes, na quinta-feira, o conselho da agência global de vigilância nuclear declarou formalmente que o Irã violou obrigações de não proliferação pela primeira vez em 20 anos. >

>

Dezenove dos 35 países que compõem o conselho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) votaram a favor da moção, apresentada por Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha.>

A moção afirmou que as "muitas falhas" do Irã em fornecer à AIEA respostas completas sobre seu material e atividades nucleares não declarados "constituem descumprimento" das regras. >

Também expressou preocupação com o estoque iraniano de urânio enriquecido — que pode ser usado para produzir combustível para reatores, mas também para armas nucleares.>

O Irã classificou a resolução como "política" e afirmou que abriria uma nova instalação para enriquecimento de urânio. >

O Irã insiste que suas atividades nucleares são inteiramente pacíficas e que jamais buscará desenvolver ou adquirir armas nucleares.>

A capacidade de mísseis do Irã é uma parte fundamental do seu poder militar Crédito: Getty Images

Qual lado está em vantagem?

A BBC tentou responder a esta questão utilizando as fontes listadas abaixo, embora cada país possa ter uma capacidade significativa que é mantida em segredo.>

O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) compara o poder de fogo das forças armadas de ambas as nações, utilizando uma variedade de métodos oficiais e de código aberto para produzir as melhores estimativas possíveis.>

Outras organizações, como o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, também fazem avaliações, mas a precisão pode variar em países que muitas vezes não fornecem números.>

No entanto, Nicholas Marsh, do Instituto de Investigação para a Paz de Oslo (PRIO), afirma que o IISS é visto como uma referência para avaliar a força militar dos países em todo o mundo.>

null Crédito: BBC

O IISS afirma que Israel gasta mais no seu orçamento de Defesa do que o Irã, o que proporciona ao país uma força significativa em qualquer conflito potencial.>

O IISS diz que o orçamento de defesa do Irã foi de cerca de 7,4 bilhões de dólares em 2022 e 2023, enquanto o de Israel foi mais que o dobro disso, chegando a cerca de 19 bilhões de dólares. >

Os gastos de Israel com sua defesa, em comparação com o seu Produto Interno Bruto (uma medida da sua produção econômica), são também o dobro dos do Irã.>

O F-35 é uma das aeronaves mais avançadas do mundo Crédito: Getty Images

Vantagem tecnológica

Os números do IISS mostram que Israel tem 340 aeronaves militares prontas para o combate, o que lhe confere uma vantagem em ataques aéreos de precisão.>

Entre os jatos estão aviões F-15 com alcance de ataque de longa distância, F-35 – aviões “stealth” de alta tecnologia que podem escapar do radar – e helicópteros de ataque rápido.>

O IISS estima que o Irã tenha cerca de 320 aeronaves com capacidade de combate. Os jatos datam da década de 1960 e incluem F-4, F-5 e F-14 (este último é o avião que ficou famoso no filme Top Gun de 1986).>

Mas Nicholas Marsh, do PRIO, diz que não está claro quantos desses aviões antigos podem realmente voar, porque seria extremamente difícil obter peças de reparo.>

O F-14 Tomcat foi descontinuado pela Marinha dos EUA há quase 20 anos, mas ainda está em serviço no Irã Crédito: Getty Images

Domo de Ferro e Arrow

A espinha dorsal da defesa de Israel são os seus sistemas Domo de Ferro e 'Arrow' (Flecha).>

O engenheiro de mísseis Uzi Rubin é o fundador da Organização de Defesa de Mísseis de Israel no Ministério da Defesa do país.>

Agora pesquisador sênior do Instituto de Estratégia e Segurança de Jerusalém, ele disse à BBC como se sentiu “seguro” quando viu o Domo de Ferro e os aliados internacionais destruindo quase todos os mísseis e drones que o Irã disparou contra Israel no ano passado.>

"Me senti muito satisfeito e muito feliz... É muito especializado contra os seus alvos. É uma defesa antimísseis de curto alcance. Não há nada semelhante a isso em qualquer outro [sistema].">

O sistema de defesa antimísseis de Israel ajudou a destruir mais de 300 mísseis e drones disparados pelo Irã no ano passado Crédito: Amir Cohen / Reuters

Qual é a distância entre Irã e Israel?

null Crédito: BBC

Israel fica a mais de 2.100 km do Irã. Seus mísseis são a principal forma de atacar o país, disse Tim Ripley, editor do Defence Eye, à BBC.>

O programa de mísseis do Irã é considerado o maior e mais diversificado do Oriente Médio.>

Em 2022, o general Kenneth McKenzie, do Comando Central dos EUA, disse que o Irã tinha “mais de 3.000” mísseis balísticos.>

De acordo com o Projeto de Defesa contra Mísseis CSIS, Israel também exporta mísseis para vários países.>

Mísseis e drones do Irã

O Irã realizou um extenso trabalho nos seus sistemas de mísseis e drones desde a guerra com o vizinho Iraque, de 1980 a 1988.>

Desenvolveu mísseis e drones de curto e longo alcance, muitos dos quais foram disparados contra Israel no ano passado.>

Analistas que estudam mísseis direcionados à Arábia Saudita pelos rebeldes houthi concluíram que foram fabricados no Irã.>

Um edifício do consulado iraniano na Síria foi destruído num ataque aéreo em abril de 2024, matando militares iranianos de alta patente Crédito: Reuters

'Punir' com ataque de longo alcance

Tim Ripley, da Defense Eye, diz que é altamente improvável que Israel se aventure em uma guerra terrestre com o Irã: "A grande vantagem de Israel é o seu poder aéreo e as suas armas guiadas.">

Ripley diz que é mais provável que Israel mate autoridades e destrua instalações petrolíferas pelo ar.>

"'Punir' está no cerne disso... Os líderes militares e políticos israelenses usam essa palavra o tempo todo. Faz parte de sua filosofia que eles tenham que infligir dor para fazer seus oponentes pensarem duas vezes sobre sua oposição a Israel. ">

No passado, figuras militares e civis iranianas de alto perfil foram mortas em ataques aéreos, incluindo na destruição, em 1 de abril de 2024, de um edifício do consulado iraniano na capital síria, que desencadeou o ataque do Irã.>

Israel não assumiu a responsabilidade por isso ou por uma série de ataques contra autoridades iranianas proeminentes.>

Mas também não negou a responsabilidade.>

Lanchas da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) durante um exercício na Ilha de Abu Musa Crédito: IRGC handout / Reuters

Forças navais

A envelhecida Marinha do Irã tem cerca de 220 navios, enquanto a de Israel tem cerca de 60, segundo relatórios do IISS.>

IISS diz que a marinha israelense tem cerca de 60 navios Crédito: EPA

Ataques cibernéticos

Israel tem mais a perder do que o Irã num ataque cibernético.>

O sistema de defesa do Irã é menos avançado tecnologicamente do que o de Israel, pelo que um ataque eletrônico às forças armadas de Israel poderia conseguir muito mais.>

A Direção Nacional Cibernética do governo israelense diz: “a intensidade dos ataques cibernéticos é maior do que nunca, pelo menos três vezes maior, e com ataques em todos os setores israelenses. A cooperação entre o Irã e o Hezbollah (a organização militante e política libanesa) aumentou durante a guerra.”>

O órgão relata que ocorreram 3.380 ataques cibernéticos entre os ataques de 7 de outubro e o final de 2023.>

O chefe da Organização de Defesa Civil do Irã, Brigadeiro-General Gholamreza Jalali, disse que o Irã frustrou quase 200 ataques cibernéticos no mês que antecedeu as recentes eleições parlamentares de 2024.>

Em dezembro, o Ministro do Petróleo do Irã, Javad Owji, disse que um ataque cibernético causou perturbações a nível nacional nos postos de gasolina.>

Em 2008, o então presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad anunciou o aumento da produção de urânio na usina nuclear de Natanz Crédito: Iranian government / Getty Images

Ameaça nuclear

Presume-se que Israel possua as suas próprias armas nucleares, mas mantém uma política oficial de ambiguidade deliberada. O país não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear não estando portanto sujeito às inspeções regulares da Agência Internacional de Energia Atômica. >

Não se acredita que o Irã tenha armas nucleares e, apesar das muitas acusações, o país nega que esteja tentando usar o seu programa nuclear civil para se tornar um Estado com armas nucleares.>

Um míssil balístico na costa do Mar Morto, depois que o Irã lançou drones e mísseis contra Israel em 2024 Crédito: Reuters

O Irã é um país muito maior do que Israel e a sua população (quase 89 milhões) é quase dez vezes superior à de Israel (quase 10 milhões).>

Também tem cerca de seis vezes mais soldados em serviço que Israel. Há 600 mil soldados em exercício no Irã, enquanto Israel tem 170 mil, diz o IISS.>

O que é a 'guerra por procuração' de Israel e do Irã

Embora Israel e o Irã não tenham travado uma guerra formal até a a publicação deste texto, ambos os países têm estado em conflito não oficial. >

Importantes figuras iranianas em outros países são mortas em ataques amplamente atribuídos a Israel, incluindo no Irã, enquanto o Irã tem como alvo Israel através dos seus representantes.>

Israel e o grupo militante Hezbollah travaram um conflito crescente por 13 meses, de 2023 a 2024, culminando em uma incursão terrestre no sul do Líbano em outubro de 2024. O Irã não nega apoiar o Hezbollah.>

O apoio do país ao Hamas em Gaza é semelhante. O Hamas organizou os ataques de 7 de outubro contra Israel e há décadas dispara foguetes da Faixa de Gaza contra territórios israelenses.>

Israel e as potências ocidentais acreditam que o Irã forneça armas, munições e treinamento ao Hamas.>

Os houthis no Iêmen são amplamente vistos como outro representante iraniano. A Arábia Saudita diz que os mísseis houthi disparados contra o país são fabricados no Irã.>

Reportagem adicional de Jeremy Bowen, Ahmen Khawaja, Carla Rosch, Reza Sabeti e Chris Partridge.>

Este texto foi originalmente publicado em 19 de abril de 2024 e republicado em 01 de outubro de 2024 com atualizações>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta