Home
>
Mundo
>
Como o 11 de setembro mudou os rumos da história

Como o 11 de setembro mudou os rumos da história

Terroristas da Al-Qaeda, comandada por Osama bin Laden, lançaram dois aviões contra os dois prédios

Agência Estado

Publicado em 11 de setembro de 2019 às 13:13

 - Atualizado há 6 anos

Ataque as Torres Gêmeas Crédito: Reprodução/YouTube

Em 11 de setembro de 2001, terroristas da Al-Qaeda, comandada por Osama bin Laden, lançaram dois aviões contra os dois prédios do World Trade Center, as Torres Gêmeas, em Manhattan, no coração de Nova York. O evento mudou os rumos da história, lançando os Estados Unidos em uma guerra contra o terror que dura até hoje.

Recomendado para você

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

Grupos de torcedores se dizem 'atônitos' com a estratégia de preços 'extorsiva' da Fifa para os ingressos da Copa do Mundo.

A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental'

A apreensão, pelos EUA, de um navio carregado de petróleo bruto é a mais recente de uma série de escaladas na campanha de pressão do governo Trump contra a Venezuela

O que se sabe sobre a apreensão de petroleiro pelos EUA na costa da Venezuela

As consequências do atentado cometido há 18 anos não são apenas geopolíticas. Além dos cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos no desabamento do World Trade Center, milhares de pessoas desenvolveram câncer e outros males graves, sobretudo de pulmão, ligados à nuvem tóxica que planou durante semanas sobre o sul da ilha.

Os envolvidos no ataque ainda não foram julgados. O julgamento dos cinco homens acusados de planejar os ataques de 11 de setembro de 2001, incluindo o autoproclamado cérebro do atentado, Khalid Sheikh Mohammed, está marcado para janeiro de 2021 na base militar americana em Guantánamo, informou o jornal The New York Times em sua edição de sexta-feira passada, dia 6.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

EUA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais