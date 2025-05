Mundo

Como inalar gás hilariante virou um vício mortal nos EUA

Casos de overdose por óxido nitroso aumentaram nos Estados Unidos, mas a substância ainda é legal, uma vez que é vendida como 'produto culinário'

O óxido nitroso — popularmente conhecido como gás hilariante ou gás do riso — tem diversos usos, desde analgésico em procedimentos odontológicos até agente aerador no chantilly. >

Embora seus efeitos eufóricos sejam conhecidos há muito tempo, o crescimento do uso de vapes criou, segundo especialistas, um meio perfeito para o consumo do gás — e uma receita para o vício.>

No pior cenário, a inalação do óxido nitroso pode causar hipóxia, quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente, o que pode levar à morte. >

O número de mortes atribuídas à intoxicação com gás hilariante cresceu mais de 110% entre 2019 e 2023, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.>

A posse de óxido nitroso foi criminalizada no Reino Unido em 2023, após o aumento do uso entre jovens durante a pandemia. >

Embalagens maiores e mais atraentes

Segundo especialistas, mudanças significativas na embalagem e na venda, assim como a brecha legal que existe atualmente, têm contribuído para o aumento do uso indevido do produto. >

Pat Aussem, da organização Partnership to End Addiction (Parceria para acabar com o vício, na tradução livre para o português), acredita que essas mudanças estão por trás do aumento do uso indevido. >