Como funciona a poderosa bomba dos EUA que pode destruir instalações nucleares do Irã

Até agora, os EUA não deram acesso a Israel à GBU-57A/B, a maior bomba não nuclear 'antibunker' do mundo, capaz de penetrar 61 metros no subsolo.

Publicado em 18 de junho de 2025 às 14:39

Apenas o B-2 Spirit dos EUA está configurado e programado para lançar a bomba Crédito: US Air Force

Entre as armas capazes de atingir as instalações nucleares subterrâneas do Irã, uma permanece sem uso — e fora do alcance de Israel por enquanto: a GBU-57A/B, ou Massive Ordnance Penetrator (MOP, na sigla em inglês), a maior bomba "antibunker" não nuclear do mundo, de propriedade exclusiva dos Estados Unidos.>

Essa arma de 13.600 kg, guiada com precisão, poderia penetrar no complexo subterrâneo de enriquecimento de combustível nuclear de Fordo, no Irã, abrigado no interior de uma montanha.>

Até o momento, os EUA não deram acesso a Israel à MOP.>

Mas, afinal, o que é esta arma, quais são os desafios — e será que ela poderia ser usada?>

De acordo com o governo dos EUA, a GBU-57A/B é uma "arma de grande penetração com capacidade de atacar bunkers e túneis localizados bem abaixo do solo e reforçados".>

Com seis metros de comprimento, acredita-se que ela seja capaz de penetrar aproximadamente 61 metros abaixo da superfície antes de explodir. Várias bombas podem ser lançadas em sequência, perfurando efetivamente mais fundo a cada explosão.>

Fabricada pela Boeing, a MOP nunca foi usada em combate, mas foi testada no campo de testes de mísseis de White Sands, uma área de testes militares dos EUA no Estado do Novo México.>

Ela é mais potente do que a Massive Ordnance Air Blast (MOAB), uma arma de 9.800 kg conhecida como a "mãe de todas as bombas", que foi usada em combate no Afeganistão em 2017.>

"A Força Aérea dos EUA se esforçou significativamente para criar armas de tamanho semelhante ao da MOAB, mas com a carga explosiva contida em uma cápsula de metal extremamente rígida. O resultado foi a GBU-57A/B, a MOP", diz Paul Rogers, professor de estudos da paz na Universidade de Bradford, no Reino Unido.>

Atualmente, somente o B-2 Spirit dos EUA — também conhecido como bombardeiro furtivo — está configurado e programado para lançar a MOP. Este avião, geralmente chamado de B-2, é produzido pela Northrop Grumman, e é uma das aeronaves de guerra mais avançadas do arsenal da Força Aérea americana.>

De acordo com o fabricante, o B-2 pode transportar uma carga útil de 18.000 kg. No entanto, a Força Aérea dos EUA afirmou que testou com sucesso o B-2 transportando duas bombas GBU-57A/B — um peso total de cerca de 27.200 kg.>

Esse avião bombardeiro pesado de longo alcance tem um alcance de cerca de 11.000 quilômetros sem reabastecimento, e de até 18.500 quilômetros com um reabastecimento em voo, o que permite a ele chegar a praticamente qualquer ponto do planeta em poucas horas, de acordo com a Northrop Grumman.>

Rogers diz que se a MOP fosse usada contra um inimigo com defesas aéreas modernas, como o Irã, os bombardeiros B-2 provavelmente seriam acompanhados por outras aeronaves. Por exemplo, aeronaves furtivas de ataque F-22 poderiam ser usadas para suprimir as defesas do inimigo, seguidas por drones para avaliar os danos e determinar se novos ataques seriam necessários.>

Ele estima que os EUA tenham um estoque limitado de bombas do tipo MOP.>

"Eles provavelmente têm um estoque operacional de talvez 10, talvez 20 bombas no total", diz ele.>

Acredita-se que a MOP seja capaz de penetrar cerca de 61 metros abaixo da superfície do solo antes de explodir Crédito: Whiteman Air Force Base

Será que a MOP vai ser usada contra o Irã?

Fordow é a segunda instalação de enriquecimento nuclear do Irã, depois de Natanz, a principal.>

Ela foi construída na encosta de uma montanha perto da cidade de Qom, a cerca de 95 quilômetros a sudoeste de Teerã. Acredita-se que a construção tenha começado por volta de 2006, e que a instalação tenha entrado em operação em 2009 — mesmo ano em que Teerã reconheceu publicamente sua existência.>

Além de estar enterrada a cerca de 80 metros de profundidade sob rochas e solo, Fordow é supostamente protegida por sistemas de mísseis terra-ar iranianos e russos.>

Em março de 2023, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) detectou partículas de urânio enriquecidas com 83,7% de pureza — quase o grau de pureza necessário para fabricação de armamento — no local.>

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o objetivo de atacar o Irã é eliminar seu programa nuclear e de mísseis, que ele descreveu como "uma ameaça existencial a Israel".>

As autoridades disseram que Fordo faz parte desse objetivo.>

"Toda essa operação... realmente tem que ser concluída com a eliminação de Fordow", afirmou Yechiel Leiter, embaixador de Israel nos EUA, à rede Fox News na sexta-feira (13/6).>

Mas Israel não tem a capacidade de lançar a MOP por conta própria, e os EUA não permitiriam seu uso sem envolvimento direto, diz Rogers.>

"Eles certamente não deixariam os israelenses fazerem isso sozinhos. E Israel não tem penetradores desse tamanho.">

A liberação dessa bomba pelos EUA vai depender, em grande parte, da sua disposição em aumentar seu envolvimento — principalmente sob a liderança do presidente americano, Donald Trump.>

"Realmente depende se Trump está disposto a dar o máximo para ajudar os israelenses", acrescenta Rogers.>

Na reunião do G7 no Canadá, perguntaram a Trump o que seria necessário para que Washington se envolvesse militarmente. Ele respondeu: "Não quero falar sobre isso".>

Em uma entrevista recente à rede ABC News, o embaixador Leiter foi questionado sobre a possibilidade de envolvimento americano em um ataque a Fordow. Ele disse que Israel só pediu ajuda defensiva aos EUA.>

"Temos uma série de contingências (...) que vão nos permitir lidar com Fordow", afirmou.>

"Nem tudo é uma questão de, você sabe como é, voar e bombardear de longe.">

O Irã sempre afirmou que seu programa nuclear é totalmente pacífico, e que nunca procurou desenvolver uma arma nuclear.>

Mas, na semana passada, o conselho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), formado por 35 nações, declarou formalmente que o Irã violou suas obrigações de não proliferação pela primeira vez em 20 anos.>

'Não quero falar sobre isso', disse Trump na reunião do G7 no Canadá, quando questionado sobre o que seria necessário para que Washington interviesse militarmente no Irã Crédito: Getty Images

Divisor de águas

Apesar dos recentes ataques aéreos israelenses às instalações nucleares do Irã, Rogers diz acreditar que é altamente improvável "que Israel tenha conseguido de alguma forma danificar as instalações nucleares iranianas profundamente enterradas".>

"Eles basicamente precisariam de algo como a MOP para fazer o que não podem fazer sozinhos.">

Kelsey Davenport, diretora de políticas de não proliferação da Associação de Controle de Armas, com sede nos EUA, diz que "enquanto Fordow permanecer operacional, o Irã ainda representa um risco de proliferação no curto prazo. Teerã tem a opção de aumentar o enriquecimento para níveis de grau (de pureza) para armamento no local ou desviar o urânio para um local não declarado".>

Mas mesmo que a MOP seja usada, o sucesso não é garantido devido à profundidade e à proteção desconhecidas das instalações iranianas, observa Rogers.>

"Essa arma em particular apresenta a melhor chance de danificar as capacidades nucleares iranianas no subsolo do que qualquer outra arma existente no momento. Mas se ela conseguiria fazer isso — vai saber?">

