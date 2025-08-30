Mundo

Como foto do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce ecoa simbolismo de seis séculos de história da arte: 'Meticulosamente coreografado'

Longe de refletir um momento espontâneo, a foto do famoso casal Taylor Swift e Travis Kelce remete a uma tradição artística muito bem estudada.

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:25

Um momento íntimo, repleto de simbolismo, para consumo de um público global Crédito: @TaylorSwift/Instagram

A esta altura, quase todos os aspectos da foto amplamente compartilhada, anunciando o noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, postada no Instagram em 26 de agosto de 2025, já terão sido minuciosamente analisados em busca de dicas escondidas sobre a natureza do relacionamento ao mesmo tempo público e privado do casal.

Aparentemente, não houve um único pixel ou pétala da imagem que não fosse analisado — desde os chamados "lírios-cobra" identificados no jardim secreto onde Kelce pediu a cantora em casamento (supostamente, uma alusão ao simbolismo de cobras no álbum de Swift Reputation, de 2017) até as roupas coordenadas de Ralph Lauren usadas pelo casal e o emoji de bombinha (ou TNT, uma explosiva abreviação de "Taylor 'n' [e] Travis", em inglês) que marcou a curta e provocadora legenda da imagem: "sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar".

Mas essa busca forense de detalhes pode fazer perder o quadro como um todo.

A foto, em muitos aspectos, é tão única quanto a enorme joia que, agora, brilha no dedo anular de Swift (um diamante em forma de almofada alongada, que se descobriu ter origem no estúdio da designer Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry, em Nova York, nos Estados Unidos).

Mas a imagem traz contornos de um cortejo meticulosamente coreografado, algo que tem longa tradição na história da arte.

Por mais sincera que pareça a foto, ela transmite um rico histórico visual. Ela segue regras definidas.

Com o auxílio de artistas do Renascimento nórdico até o Realismo francês do século 19, aqui está um guia prático para desvendar não os "quatro Cs" do gemólogo (corte, cor, claridade e quilates, ou "carat", em inglês), mas os "seis Cs" do cintilante cenário de Swift e Kelce.

1. Contrato

null Crédito: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

No famoso retrato duplo do mestre flamengo Jan van Eyck (c.1390-1441), um comerciante e sua noiva aparecem de pé, rígidos, em um ambiente interno de luxo.

Sua postura é tão inflexível quanto o par de tamancos no chão ao lado deles. Um espelho convexo atrás do casal repuxa seus reflexos e os tira de perspectiva.

Tudo aqui é simbólico: a vela isolada, as laranjas, as contas do rosário e a rica cama vermelha. São emblemas da divindade como testemunha, prosperidade, devoção e fidelidade.

O artista não estava simplesmente capturando um estado de espírito. Ele estava testemunhando um contrato, da mesma forma que a foto de Swift e Kelce.

A imagem do século 21 pode parecer menos formal do que O Casal Arnolfini, mas é uma declaração oficial, da qual milhões de pessoas são testemunhas.

2. Confinamento

null Crédito: Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images

O artista barroco (1577-1640), então recém-casado, e sua noiva aparecem em segurança, na sombra protetora das vinhas pendentes de uma pérgola de madressilva, um antigo emblema de devoção duradoura.

Ela se inclina para frente e ele, para trás, levemente, em um cenário envolvente, ao mesmo tempo orgânico e cultivado, na sua bem cuidada intimidade.

Este pano de fundo carinhosamente cultivado de afetuoso confinamento reflete os mesmos parâmetros controlados da foto de noivado de Swift e Kelce, que também se desenrola em um palco deslumbrante de cultivado esplendor.

3. Clandestinidade

Detalhe de Crédito: Bill WASSMAN/Gamma-Rapho via Getty Images

Mestre da coreografia da clandestinidade, o artista rococó Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) conduz um encontro secreto entre um jovem e uma mulher, em um jardim escondido.

Existe decididamente uma qualidade onírica naquele cenário verdejante, onde a escultura, a pintura e a representação se misturam, quando o jovem sobe um muro baixo para entrar no espaço cercado.

A moça olha em volta, nervosa, fornecendo à imagem um ar de ansiedade, como se tudo aquilo fosse totalmente espontâneo.

Esta ambientação de surpresa e privacidade impenetrável também aparece na foto do noivado de Swift. E não importa se eles, na verdade, estão sendo espionados por uma infinidade de olhos insaciáveis em todo o mundo.

4. Conflito

null Crédito: Picturenow/Universal Images Group via Getty Images

No seu retrato pré-rafaelita, John Everett Millais (1829-1896) mostra um soldado protestante abraçando sua amante católica durante o massacre do Dia de São Bartolomeu, uma onda de assassinatos de protestantes calvinistas franceses, ocorrida em 1572.

O artista inglês captura um momento de terna tensão entre o casal. Ela tenta amarrar em torno do braço dele uma faixa branca, símbolo da filiação católica e proteção contra o perigo, que ele tenta soltar.

É claro que as pressões enfrentadas por Swift e Kelce não podem ser comparadas com as ameaças mortais sofridas pelos personagens de Millais. Mas a fama traz como ônus tensões significativas.

O abraço intenso e concentrado do casal na foto do noivado os mostra se protegendo contra as lanças e flechas que inevitavelmente virão na sua direção.

5. Cerimônia

null Crédito: Alamy

A encantadora representação dos momentos imediatamente anteriores a um pedido de casamento pelo artista holandês residente em Londres Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) traz uma sensação de cerimônia repleta de suspense que é habilmente reconhecida e manipulada pelo artista.

O resultado do encontro que se segue pode ser uma "conclusão predestinada", como afirma o título da pintura.

Mas a obra captura com inteligência a mente ansiosa do jovem, que sobe uma escada na nossa direção, olhando nervoso para o anel que ele carrega, e a ansiedade e impaciência da mulher, que observamos espionando o rapaz por trás de uma coluna com um vaso superdimensionado.

Muitas pessoas podem ter antecipado a chegada deste momento para Swift e Kelce, imaginando que sua conclusão já estava predestinada. Mas é um prazer observar a cerimônia se desenrolando em tempo real.

6. Compostura

null Crédito: Heritage Art/Heritage Images via Getty Images

A foto do pedido de casamento de Taylor Swift e Travis Kelce é de uma paixão inconfundível, mas que brilha por um prisma de silenciosa compostura.

Ela relembra o cenário criado pelo pintor acadêmico francês William-Adolphe Bouguereau (1825-1905), na sua obra A Proposta. Aqui, o pintor mostra um sincero pretendente se inclinando através de uma janela, em direção a uma jovem na sua roda de fiar.

Suas roupas foram projetadas para relembrar Fausto, de Goethe (1749-1832) e, por isso, seus fios estão arruinados. Mas a cena é imperturbavelmente calma.

As emoções estão equilibradas. Sua elegância é impressionante, não importa o tumulto à sua volta.

*Kelly Grovier é poeta, historiador e crítico de arte norte-americano.

