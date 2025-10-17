Mundo

Como estão jogando os favoritos para Copa do Mundo e quem tem mais chances de ganhar o torneio?

Com os classificados se definindo ao redor do mundo, a BBC analisa como estão as seleções favoritas à conquista da Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:33

A Espanha é uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá Crédito: Getty Images

Quais seriam hoje os favoritos para ganhar a Copa do Mundo de 2026 do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá?

O Brasil e a Argentina estão classificados e esperam que o local de disputa da Copa possa favorecê-los — já que há muitos sul-americanos vivendo nesses países.

Afinal, sete das oito Copas do Mundo de futebol masculino realizadas nas Américas foram vencidas por equipes do continente. A única exceção foi a Alemanha em 2014, no Brasil.

Paralelamente, 10 das 11 Copas realizadas na Europa foram vencidas por seleções europeias. A exceção, neste caso, foi o Brasil em 1958, na Suécia.

Mas há outras grandes seleções vivendo bons momentos no futebol. A Espanha é tida como favorita nas casas de apostas.

A BBC examinou os últimos resultados e como vêm jogando algumas das seleções favoritas a erguer o troféu da Copa do Mundo no ano que vem. Confira!

Espanha

A Espanha é um dos principais favoritos das casas de apostas para vencer a Copa do Mundo. E há boas razões para isso.

Os espanhóis ganharam merecidamente a Euro 2024 disputada na Alemanha, vencendo a Inglaterra na final por 2x1. E o ponta-direita do Barcelona, Lamine Yamal, de 18 anos, é atualmente um dos melhores jogadores do mundo.

A última derrota da seleção espanhola em um jogo oficial foi contra a Escócia, em março de 2023 — pelo menos no tempo normal, sem contar a derrota nos pênaltis para Portugal, na final da Liga das Nações, em junho.

A Espanha ainda não se classificou para a Copa, mas segue firme na liderança do Grupo E, sem perder um ponto sequer.

França

A seleção francesa lidera o grupo D das eliminatórias europeias, mas a Ucrânia e a Islândia ainda podem alcançá-la Crédito: Getty Images

Didier Deschamps (campeão do mundo como jogador em 1998 e como técnico, em 2018), ainda é o técnico da seleção francesa. Ele assumiu em 2012, mas deixará o cargo após o torneio.

No ano que vem, a França pretende chegar à sua terceira final consecutiva da Copa do Mundo masculina.

Em 2018, na Rússia, os franceses venceram a Croácia por 4x2. E, no Catar em 2022, a França perdeu da Argentina nos pênaltis depois de um empate por 3x3 — provavelmente, a melhor final da história das Copas.

Para atingir este objetivo, Kylian Mbappé será uma peça fundamental. Nesta temporada, o atacante marcou 17 gols em 13 jogos pelo Real Madrid e pela seleção francesa.

Mesmo com o frustrante empate fora de casa com a Islândia por 2x2 na segunda-feira (13/10), a França segue liderando o grupo D das eliminatórias europeias, três pontos à frente da Ucrânia.

Inglaterra

A Inglaterra espera que o técnico Thomas Tuchel possa repetir o feito de Alf Ramsey (1920-1999) e levar a seleção inglesa a ganhar sua segunda Copa do Mundo Crédito: Getty Images

Existe uma esperança real de que 2026 possa ser o ano da Inglaterra, depois de ter chegado perto de vários títulos, sob o comando do ex-técnico Gareth Southgate.

O contrato da federação inglesa com o vencedor técnico alemão Thomas Tuchel, válido apenas para este torneio, demonstra a dedicação dos ingleses para tentar vencer a próxima Copa.

Para isso, Tuchel conta com Harry Kane em plena forma. O centroavante de 32 anos marcou 20 gols em 11 jogos pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa na atual temporada.

A Inglaterra é a única seleção da Europa que venceu nove dos seus últimos 10 jogos e foi a primeira do continente a se classificar para o torneio do ano que vem.

Brasil

O italiano Carlo Ancelotti ganhou todos os títulos em sua carreira de clubes. Será que ele irá vencer o principal torneio de seleções? Crédito: Getty Images

O Brasil costumava ser o maior sinônimo de vitória nas Copas do Mundo. Mas a seleção não disputa a final desde que ergueu o troféu pela quinta vez em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

Por isso, a CBF decidiu por uma jogada ousada, trazendo o técnico italiano Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. Conhecido por ser um grande vencedor em clubes, Ancelotti é o primeiro técnico estrangeiro a dirigir o Brasil desde o argentino Filpo Núñez (1920-1999), por uma partida, em 1965.

Ancelotti assumiu o cargo em maio, com a demissão de Dorival Júnior, após a derrota da seleção brasileira frente à Argentina em Buenos Aires, por 4x1, em jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Brasil acabou se classificando apenas em quinto lugar nas eliminatórias sul-americanas. Foram seis derrotas em 18 jogos.

Argentina

Lionel Messi foi liberado do jogo amistoso da Argentina contra a Venezuela, em outubro Crédito: Getty Images

A Argentina, atual campeã, venceu a França nos pênaltis na final da última Copa do Mundo no Catar, em 2022.

Os argentinos se classificaram em primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do ano que vem, nove pontos à frente do segundo colocado, o Equador.

O craque Lionel Messi ainda não confirmou sua participação na Copa do Mundo, mas será uma grande surpresa se ele não comparecer.

O atacante de 38 anos foi dispensado de um recente amistoso contra a Venezuela em casa, para que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, pudesse observar os atacantes Lautaro Martínez e Julián Alvarez jogando juntos.

Portugal

O goleiro irlandês Caoimhin Kelleher defendeu um pênalti de Cristiano Ronaldo este mês, mas não impediu a vitória da seleção portuguesa Crédito: Getty Images

Depois do empate nos acréscimos com a Hungria em casa na terça-feira (14/10), por 2x2, Portugal ainda não se classificou para a Copa do Mundo. Mas a seleção portuguesa está confiante na conquista da vaga direta do grupo F das eliminatórias europeias.

Durante a Euro 2024, surgiu a sensação de que o craque nacional, Cristiano Ronaldo (o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais), estaria prejudicando a seleção portuguesa.

Mas, desde então, Ronaldo marcou 13 gols em 13 jogos com a camisa de Portugal. Ele estará com 41 anos na época da próxima Copa do Mundo.

Portugal parece estar em boa forma e venceu a Espanha nos pênaltis, na final da Liga das Nações, após um empate por 2x2.

Alemanha

A vitória apertada da Alemanha contra a Irlanda do Norte por 1x0 manteve os alemães na liderança do seu grupo Crédito: Getty Images

A Alemanha precisará melhorar muito seu desempenho em relação aos últimos torneios, se quiser ter alguma chance na Copa do Mundo do ano que vem.

Desde que venceu a Copa de 2014, no Brasil, os alemães foram desclassificados do torneio duas vezes na fase de grupos. E também não passaram das quartas-de-final da Euro 2024.

A seleção alemã enfrenta dificuldades para se classificar para a Copa do Mundo. Ela lidera o grupo A com o mesmo número de pontos e apenas um gol de diferença sobre a Eslováquia — que venceu a Alemanha em casa por 2x0 no mês passado. Foi a quarta derrota alemã em eliminatórias para a Copa do Mundo.

Holanda

O atacante Memphis Depay participou de 89 gols pela seleção holandesa, mais do que qualquer outro jogador do seu país Crédito: Getty Images

A Holanda vem bem e só perdeu uma vez depois de ter sido desclassificada pela Inglaterra na semifinal da Euro 2024.

Nas eliminatórias, os holandeses têm 16 pontos em seis jogos. Foram 22 gols marcados e apenas três sofridos.

Nesta campanha pela classificação para a Copa, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, passou a ser o maior artilheiro (54) e assistente (35) do país em todos os tempos.

Itália

A Itália vem enfrentando dificuldades para se classificar para a Copa do Mundo, que dirá para vencer o torneio Crédito: Getty Images

Parece um hábito incluir a Itália em uma reportagem sobre os favoritos para ganhar a Copa do Mundo masculina. Mas os últimos dados não confirmam esta expectativa.

A Itália foi campeã do mundo pela última vez na Alemanha, em 2006. Desde então, a seleção italiana não passou da primeira fase.

Os italianos saíram da Copa na fase de grupos em 2010 (África do Sul) e 2014 (Brasil). E nem chegaram a se classificar para os dois últimos torneios.

A Copa do ano que vem pode se tornar a terceira consecutiva. A Itália está em segundo lugar no grupo I das eliminatórias europeias, três pontos atrás da líder Noruega. E poderá muito bem precisar disputar a repescagem.

Nos campeonatos europeus, os italianos têm se saído melhor. Eles foram campeões da Euro 2021, vencendo a final contra a Inglaterra nos pênaltis, após um empate por 1x1.

