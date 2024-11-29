Como é viver com doença que impede de sentir dor: 'Luto para sobreviver'

'Vivi desde a infância achando que eu iria morrer cedo', diz Kaylany Corrêa de Lima, que tem a neuropatia hereditária sensitiva e autonômica tipo 5 Crédito: Arquivo pessoal

A doença é caracterizada por uma mutação genética , ou seja, Kaylany já nasceu com a doença, que não tem cura.

“Quando eu tinha uns 10 meses e já tinha alguns dentes, minha mãe conta que eu comecei a morder o dedo e precisava enrolar tecido nas minhas mãos para evitar as mordidas”, conta Kaylany.

"Depois, passei a morder a língua constantemente, machucando tanto que eu ficava com a roupa toda suja de sangue. Essa situação fez com que minha língua ficasse toda irregular."

Com o passar dos anos, os pais notaram que ela não chorava ao cair ou ao se machucar, como as outras crianças . Até mesmo fraturas não eram sentidas.

Apesar de insistirem com os pediatras que havia algo de errado com a filha, os médicos não davam nenhum diagnóstico, conta Kaylany.

Kaylany conta que deu sinais da doença desde bebê Crédito: Arquivo pessoal

“Aos 4 anos, trinquei o fêmur e continuei andando sem notar. Dois dias depois, a fratura já estava mais grave. Foi quando meus pais perceberam o inchaço e a vermelhidão”, lembra ela.

"Também tive uma fratura na coluna e, mesmo assim, andava normalmente, até dançava."

Na tentativa de descobrir o que a filha tinha e levar algumas hipóteses aos médicos, a mãe de Kaylany passou a pesquisar sobre doenças raras

Foi quando uma geneticista ouviu a mulher, solicitou um exame genético e encontrou uma mutação . Nessa época, Kaylany já tinha 13 anos.

“O sonho da minha mãe era descobrir o que eu tinha, e conseguir o diagnóstico foi libertador, pois tivemos a confirmação de que não era coisa da nossa cabeça e começamos a lidar melhor com a condição", diz.

"Não é bom. Eu digo isso, porque muitos acham que por não sentir dor sofro menos, mas a dor serve para o corpo avisar que tem algo errado.”

Na tentativa de descobrir o que a filha tinha, a mãe de Kaylany passou a pesquisar sobre doenças raras Crédito: Arquivo pessoal

Por ter tido uma infância com restrições, como não poder fazer as aulas de educação física e nem brincar de correr como as outras crianças, Kaylany conta que sofreu bullying na escola: "Isso acabou me excluindo da sociedade".

Aos 18 anos, Kaylany também recebeu o diagnóstico de autismo. Para cuidar da saúde mental, ela faz acompanhamento com psicólogos e psiquiatra.

Por conta da doença rara, ela diz que precisou deixar de lado o sonho de cursar faculdade e não consegue emprego. “Agora, luto para sobreviver", diz Kaylany.

"Em agosto, fiz duas cirurgias na coluna que me fizeram perder o movimento nas pernas por um tempo, mas com a fisioterapia os movimentos voltaram", acrescenta.

"Sei que não poderei mais viver e trabalhar como uma pessoa comum, terei que ficar mais em casa e me mover menos do que antes, porque o que tenho tende a piorar.”

Kaylany destaca que a expectativa de vida para quem tem a NHSA5 é mais baixa do que na população geral, o que foi endossado por especialistas entrevistados pela BBC News Brasil.

"Vivi desde a infância achando que eu iria morrer cedo. Foi pesado, mas me sinto uma guerreira de estar aqui ainda."

O que é a neuropatia hereditária sensitiva e autonômica

A neuropatia hereditária sensitiva e autonômica tipo 5 (HSAN5) é uma condição genética rara que afeta os nervos sensoriais e autonômicos do corpo.

Esses nervos são os responsáveis por oferecer sensações como dor e temperatura, além de controlar funções automáticas do corpo humano, como a pressão arterial e a produção de suor.

Pessoas com essa mutação genética têm capacidade reduzida ou ausente de sentir dor e temperatura, o que pode fazer com que elas se machuquem e não percebam.

A doença é considerada ultrarrara, ou seja, é registrado menos de um caso a cada 50 mil pessoas.

“A HSAN5 acontece devido a mutações em um gene específico, o NGF ou o NTRK1, que são responsáveis pela formação e funcionamento adequado dos nervos sensoriais e autonômicos”, explica Luiz Severo, neurocirurgião e membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor.

"Essas mutações prejudicam o desenvolvimento ou o funcionamento dos nervos."

A doença é hereditária e se manifesta desde cedo — o principal sinal é quando o bebê não reage a estímulos dolorosos.

Neuton Magalhães, neurocirurgião e especialista em dor pela Universidade de São Paulo (USP), aponta que a condição pode afetar uma variedade de atividades cotidianas.

“A perda da sensibilidade à dor interfere no mecanismo de proteção do corpo, no sono, na mobilidade e nutrição”, diz Magalhães, professor de neurologia do curso de medicina do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ).

"A parte autonômica interfere em disfunções básicas como, por exemplo, a micção, evacuação e, consequentemente, afeta o estado emocional, bem-estar e qualidade de vida dos pacientes."

Testes genéticos são fundamentias para confirmar a mutação em genes responsáveis pela NHSA5 Crédito: Getty Images

Para o diagnóstico da doença, segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, é necessário realizar uma combinação de exames clínicos e genéticos.

Durante a avaliação clínica, o médico investigará a história dos sintomas e examinará a capacidade do paciente de sentir dor e temperatura.

Testes genéticos são essenciais para confirmar a mutação nos genes responsáveis pela condição, o que oferece um diagnóstico mais preciso. Em alguns casos, uma biópsia de pele pode ser realizada para avaliar o funcionamento dos nervos.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a investigação de um possível diagnóstico de doença rara começa pela saúde primária, ou seja, o posto de saúde municipal.

Após o atendimento, o paciente pode ser encaminhado para um centro especializado em doenças raras.

Apesar de ser uma condição hereditária, a NHSA5 segue um padrão autossômico recessivo. Isso significa que tanto o pai quanto a mãe precisam ser portadores da mutação genética para que o filho nasça com a condição.

Se apenas um dos pais for portador, o filho não terá a doença, mas pode ser um portador e passar a mutação para as futuras gerações.

“Quando um casal tem um filho com a doença, há um risco de 25% de outro filho também apresentar”, acrescenta Roberto Giugliani, especialista em genética médica e coordenador de do setor dedicado a doenças raras no laboratório Dasa Genômica.