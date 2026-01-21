Mundo

Como afirmações polêmicas de Brooklyn Beckham contra os pais ameaçam a marca e os negócios milionários da família

A postagem explosiva de Brooklyn sobre a marca Beckham 'a dilacerou por dentro', afirmou um comentarista

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:11

Brooklyn afirmou que 'relações não autênticas' sempre fizeram parte de sua vida Crédito: Getty Images

Brooklyn Peltz Beckham, o filho mais velho de David e Victoria Beckham, acusou os pais de priorizarem a "marca Beckham" ao construírem sua imagem global e império empresarial.

A sua declaração bombástica ameaça abalar tanto a reputação pública quanto a vida privada da família.

"Tentamos dar aos nossos filhos a criação mais normal possível", disse David em seu documentário da Netflix de 2023, enquanto Brooklyn aparecia conferindo o que estava cozinhando.

"Mas você tem um pai que foi capitão [de futebol] da Inglaterra e uma mãe que foi a Posh Spice."

David continuou dizendo o quanto estava orgulhoso e "tão admirado com meus filhos e como eles se desenvolveram", ressaltando que sua família resistiu às pressões da fama.

Em retrospecto, o trecho parece mais um alerta sobre como isso é difícil.

E, embora os sentimentos de David fossem certamente genuínos, os espectadores também podem se questionar sobre quanto foi dito e quanto foi encenado para as câmeras.

'A família real não real'

Tanto o documentário quanto a série posterior sobre Victoria foram realizados pela produtora dos Beckhams, o que significa que eles tinham, em última instância, controle sobre a narrativa apresentada.

Isso faz parte de uma estratégia que permitiu à família permanecer notoriamente protetora de sua imagem pública, enquanto ampliavam sua fama global e um império avaliado em cerca de 500 milhões de libras (cerca de R$ 3,6 bilhões).

Além de serem um dos casais mais poderosos do mundo das celebridades, Victoria construiu uma carreira como estilista, e David investe em negócios que vão desde roupas até suplementos alimentares.

A marca recebeu talvez a maior honra quando David foi condecorado cavaleiro pelo rei no ano passado.

"Eles são a família real não real da nossa cultura de celebridades, e o público tem acompanhado e investido na marca familiar deles por mais de 25 anos", afirma a jornalista de entretenimento Caroline Frost.

O clã Beckham, incluindo Brooklyn e Nicola (à direita), compareceu à estreia do documentário de David na Netflix em 2023 Crédito: EPA

No entanto, os documentários, perfis nas redes sociais e entrevistas mostram uma versão da vida familiar criteriosamente selecionada.

E eles mantêm uma postura firme em sua comunicação sempre que os Beckhams enfrentam escândalos e crises, dos supostos casos extraconjugais de David a e-mails constrangedores vazados sobre a demora em ser nomeado cavaleiro, passando pela polêmica em torno de seu papel como embaixador da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Segundo Frost, em entrevista à BBC Radio 5 Live, a maior ameaça à marca familiar dos Beckhams pode vir do filho mais velho, cujo post explosivo "a dilacerou por dentro".

Após meses de rumores sobre uma divisão familiar, Brooklyn Peltz Beckham, de 26 anos, afirmou que sua família "valoriza a promoção pública e os patrocínios acima de tudo" e que a proteção da marca foi longe demais.

"A marca Beckham vem em primeiro lugar", escreveu ele. "O 'amor' familiar é definido pelo quanto você posta nas redes sociais ou pela rapidez com que você abandona tudo para aparecer e posar para uma foto em família, mesmo que seja às custas de nossas obrigações profissionais."

"Durante toda a minha vida, os meus pais controlaram as narrativas na imprensa sobre a nossa família. As publicações performáticas nas redes sociais, os eventos familiares e as relações não autênticas sempre fizeram parte da vida em que nasci", acrescentou.

David e Victoria ainda não responderam diretamente às reclamações públicas de Brooklyn.

De acordo com a especialista em relações públicas e comunicação de crise para celebridades Lauren Beeching, os Beckhams têm sido "extremamente habilidosos em gerir publicamente sua própria narrativa" e a marca apresenta fundamentos sólidos.

"O nome Beckham funciona como uma arquitetura comercial, não apenas como um sobrenome neste momento, e eu diria que essa arquitetura é extremamente sólida", diz Beeching.

E acrescenta: "Os Beckhams têm décadas de boa vontade, reconhecimento global e uma base de fãs que atravessa gerações. Além disso, seus recentes documentários na Netflix foram grandes sucessos mundiais e reforçaram a imagem de uma família estável, emocionalmente controlada e simpática",

No entanto, o afastamento com Brooklyn causará dor tanto pessoal quanto profissional, acredita Beeching.

"Os Beckhams são muito protetores de sua marca, então isso será extremamente estressante para eles, pois vai contra tudo o que tentam defender, que basicamente é a imagem de uma família unida."

Nos últimos 30 anos, os Beckhams navegaram por um cenário midiático que passou de um febre de tabloides para um verdadeiro "vale-tudo" nas redes sociais, tornando compreensível o instinto de proteger sua imagem.

Mas alguns acreditam que eles estão colhendo as consequências de colocar a família em destaque para beneficiar a marca.

Marina Hyde, do jornal britânico The Guardian, disse que Brooklyn foi "comercializado" antes mesmo de nascer, com os pais vendendo fotos e histórias desde a gravidez de Victoria.

Mas, acrescentou Hyde, seus pais refinaram a estratégia de mídia à medida que Brooklyn crescia. "Com o tempo, David e Victoria passaram a contar com assessores mais sofisticados, que entendiam o potencial em rápida transformação de controlar a imagem e a marca, e construíram para eles um império vasto e diversificado a partir disso."

Outros, porém, sugerem que Brooklyn é mimado, se beneficiou do nome da família e não deveria postar nas redes sociais sobre seu desejo de privacidade.

Tom Bower, autor da biografia The House of Beckham (A Casa dos Beckhams, em tradução livre), de 2024, simpatiza com Brooklyn e não se convence da imagem que os pais projetam.

"Os Beckhams são uma família falsa", disse Bower à 5 Live. "É uma família a serviço de uma marca, e tem sido muito bem-sucedida..."

"E a verdade é que eles não são uma família feliz. São um produto comercial, que lhes rendeu uma fortuna, mas as vítimas foram seus filhos."

Por outro lado, a jornalista Hadley Freeman, que escreveu como ghostwriter (um escritor contratado para escrever um texto que é creditado oficialmente a outra pessoa) a biografia de Victoria Beckham de 2006, afirma que, na experiência dela, eles eram "incrivelmente doces, muito envolvidos com os filhos, muito amorosos como família".

"Mas, ao mesmo tempo, existe um problema com algumas celebridades: elas se tornam dependentes da fama e em como são vistas", declarou Freeman ao programa Today, da BBC Radio 4.

"Não é difícil imaginar como é ser um familiar nessa situação e, às vezes, se sentir um pouco explorado, além de perceber a disparidade entre o que é mostrado nas redes sociais e a realidade."

Brooklyn lançou sua própria marca de molho de pimenta, enquanto sua esposa, Nicola, é atriz e diretora Crédito: Getty Images

Brooklyn passou a integrar outra dinastia: sua mulher, Nicola Peltz, é filha do empresário bilionário americano Nelson Peltz. Ele iniciou sua própria carreira, com um livro de fotografia publicado em 2017 e sua própria linha de molho de pimenta lançada em 2024. Ainda assim, Brooklyn tem enfrentado desafios para consolidar sua própria marca.

"Ele é visto como um nepo baby [filho de famoso], beneficiando-se do nome Beckham; um dia é chef, no outro é fotógrafo, apenas pulando de carreira em carreira", diz Beeching.

"Justa ou não, essa é a reputação que ele tem agora. Tenho certeza de que eles querem construir sua própria imagem de casal poderoso. Mas acho que os Beckhams têm uma equipe de relações públicas muito mais afiada."

Nicola Peltz também seguiu sua própria carreira como atriz e diretora. Mas o fato de ter uma nora com o sobrenome Beckham significa que David e Victoria não têm mais controle total sobre o uso do nome.

Talvez descubramos mais, talvez não, sobre o que realmente se passa nos bastidores. Com base no histórico, David e Victoria provavelmente tentarão manter a calma e seguir em frente.

"Creio que este é o maior desafio até agora", diz Frost, jornalista de entretenimento.

"Naturalmente, eles vão continuar. São os Beckhams. São ricos demais para fracassar. Com seguidores demais para falhar. Possuem várias bases sustentando essa estrutura. Mas é, sem dúvida, um grande desafio."

O que Brooklyn falou de controverso sobre seus pais?

Uma postagem de Brooklyn de seis páginas no Instagram, na noite de segunda-feira (19/1), trouxe detalhes impiedosos da sua angústia contra seus pais, David e Victoria.

Ele afirma que sua família valoriza "a promoção e a aprovação pública acima de tudo". "A marca Beckham vem em primeiro lugar", escreveu Brooklyn, destacando que o "'amor' familiar é decidido pela sua quantidade de postagens nas redes sociais".

Brooklyn traz uma série de afirmações, muitas delas relacionadas ao seu casamento com Nicola Peltz, incluindo uma história dramática relacionada ao vestido da noiva e o suposto "sequestro" da primeira dança por Victoria.

Ele também afirmou que seus pais "pressionaram repetidamente e tentaram me subornar para assinar a cessão dos direitos ao meu nome", semanas antes da cerimônia.

O jovem também abordou outro incidente que havia alimentado as especulações sobre a rixa: a ausência dele e da esposa na festa de 50 anos de David Beckham, no último mês de maio, em Londres.

Na sua postagem, Brooklyn conta que o casal viajou para o Reino Unido, para o aniversário, mas eles foram "rejeitados por uma semana, enquanto esperávamos no nosso quarto de hotel, tentando planejar como passar um tempo com ele [David]".

"Ele [David] rechaçou todas as nossas tentativas, a menos que fosse na sua grande festa de aniversário, com 100 convidados e câmeras por todos os cantos", segundo Brooklyn.

Ele conta que seu pai "finalmente concordou" em se encontrar com ele, desde que Peltz não estivesse presente.

Brooklyn chamou esta condição de "tapa na cara", destacando que sua família se recusou a vê-lo em uma viagem seguinte a Los Angeles, nos Estados Unidos.

David e Victoria Beckham não emitiram comentários a respeito, até a publicação desta reportagem.

Reportagem adicional: Noor Nanji

