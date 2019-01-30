Com agentes e espiões, Cuba influencia crise na Venezuela

Quando o líder da oposição,, foi brevemente detido pelos agentes da inteligência venezuelana, no mês passado, alguns viram no episódio a ação de um outro governo. “Esta agência é controlada e dirigida por experientes opressores enviados por Cuba; estas táticas são os métodos corriqueiros usados pelo regime cubano”, escreveu, no Twitter, o senador americano Marco Rubio, da Flórida. Cuba, aparentemente, é um componente preponderante na crise política que corrói a Venezuela, enquanto o presidente Nicolás Maduro enfrenta a forte oposição de Guaidó, que se declarou líder interino. Cuba é uma aliada de longa data da Venezuela e a sua maior defensora na região.