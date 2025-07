Mundo

CNU: inscrições para 'Enem dos Concursos' abrem nesta quarta, para mais de 3,6 mil vagas no serviço público

Concurso Público Nacional Unificado está na sua segunda edição e vai selecionar servidores para 32 órgãos do governo, com salários que variam de R$ 4,7 mil a R$ 17,7 mil.

Publicado em 1 de julho de 2025 às 12:38

null Crédito: Getty Images

O edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou também CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", foi publicado neste mês — e as inscrições para os concursos começa nesta quarta-feira (2/7).>

O CPNU reúne em uma única estrutura diferentes concursos para vagas em diversos órgãos federais.>

As provas serão realizadas em duas etapas — uma em outubro e outra em dezembro — em centenas de municípios de todo o país. Os resultados saem em janeiro de 2026.>

São 3.652 vagas abertas em 32 órgãos diferentes. >

>

Os salários variam de R$ 4.787,59, para os cargos de técnico de enfermagem e técnico em radiologia, a R$ 17.726,42, pagos a especialistas em geologia e geofísica do petróleo e gás natual e em regulação de petróleo e derivados, ambas posições na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).>

Para se inscrever, o candidato deve usar sua conta na plataforma Gov.br. >

Para ver o edital completo, clique aqui.>

A seguir, veja respostas a perguntas sobre o Concurso Nacional Unificado, com base nas informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:>

O que mudou no CNU?

No novo Concurso Público Nacional Único, as provas serão aplicadas em dois dias. O primeiro dia, em 5 de outubro, será dedicado somente para provas objetivas. Participam todos os candidatos inscritos.>

No segundo dia de provas, em 7 de dezembro, serão aplicadas as provas discursivas. Só participam os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para essa segunda fase do concurso.>

Também houve uma mudança em relação a cotas (confira abaixo).>

O governo promete reforçar a segurança da prova, com identificação dos cartões de resposta e das redações por meio de código de barras individual, para garantir o anonimato dos candidatos durante a correção.>

Como se inscrever no Concurso Nacional Unificado?

As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 2 de julho, e vão até o dia 20 de julho. >

Elas poderão ser feitas pelo site gov.com.br — ou seja, é preciso ter uma conta no site. A conta pode ter qualquer nível. >

É preciso pagar uma taxa única de R$ 70, com isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do FIES ou do ProUni.>

Segunda edição do concurso unificado vai selecionar 3,6 mil pessoas para 32 órgãos do governo Crédito: Getty Images

Quais são as etapas do concurso?

Na primeira fase, é realizada uma prova objetiva, com questões de múltipla escolha, compostas por cinco alternativas e apenas uma correta.>

A aplicação ocorrerá no dia 5 de outubro de 2025, com estrutura diferente conforme o nível de escolaridade:>

Nível Superior: 90 questões (30 de conhecimentos gerais + 60 de conhecimentos específicos). Horário: das 13h às 18h (duração: 5 horas)

Nível Intermediário: 68 questões (20 de conhecimentos gerais + 48 de conhecimentos específicos). Horário: das 13h às 16h30 (duração: 3h30) >

O resultado da prova objetiva e a convocação para a segunda fase serão divulgados em 12 de novembro de 2025.>

A segunda fase, da prova discursiva, acontece em 7 de dezembro de 2025. O objetivo é avaliar a capacidade de argumentação, clareza e domínio do conteúdo dos candidatos. Novamente haverá estruturas diferentes de acordo com os níveis de escolaridade:>

Nível Superior: duas questões discursivas. Horário: das 13h às 16h (duração: 3 horas)

Nível Intermediário: uma redação dissertativo-argumentativa. Horário: das 13h às 15h (duração: 2 horas) >

A terceira é de avaliação de títulos. Essa etapa é exigida apenas para cargos e especialidades previstas no edital. Os títulos deverão ser enviados entre 13 e 19 de novembro de 2025.>

A quarta fase é para procedimentos para vagas reservadas. Candidatos autodeclarados para as cotas serão convocados para o procedimento de confirmação entre 30 de novembro e 8 de dezembro de 2025. Também será realizada a verificação de documentos.>

A quinta fase é de investigação social e funcional, exigida apenas para os cargos de Analista Técnico de Justiça e Defesa.>

A sexta fase é de defesa de memorial e prova oral, aplicada apenas para cargos e especialidades específicas.>

Para alguns cargos especificados no edital, haverá um curso ou programa de formação específica, com caráter eliminatório e classificatório. A participação estará condicionada à confirmação prévia de interesse por parte dos candidatos aprovados.>

Onde os candidatos podem fazer a prova? Onde ficam as vagas?

As provas do CPNU 2 serão aplicadas em 228 cidades, abrangendo todos os Estados.>

As vagas estão distribuídas em todas as regiões do país:>

135 vagas destinadas à região Norte

165 ao Nordeste

814 ao Sudeste

54 ao Sul

4 ao Centro-Oeste (exceto o Distrito Federal)

O Distrito Federal concentra 2.089 vagas, já que a grande maioria do órgãos da administração pública federal está em Brasília

outras 391 vagas serão alocadas de forma flexível, conforme as necessidades do governo. >

Como funcionam as cotas no novo CNU?

Há três mudanças em relação a cotas:>

1. Paridade de gênero na segunda fase: está garantida a participação de pelo menos 50% de mulheres entre os classificados para a segunda fase do concurso. Se esse percentual não for atingido com base nas notas da prova objetiva, serão chamadas mais mulheres até que haja equilíbrio.>

O governo diz que "essa medida não retira a vaga de ninguém".>

"Todos os candidatos e candidatas que atingirem a nota mínima serão convocados normalmente. O que muda é que, quando necessário, serão chamadas mais mulheres, além do número previsto inicialmente, para garantir a paridade de gênero nessa etapa", afirma o site do ministério.>

Exemplo prático:>

Suponha um cargo com 20 vagas, das quais 13 são para ampla concorrência. Pela regra do edital, serão chamados nove vezes esse número para a segunda fase, ou seja, 117 candidatos. Se, desses 117, apenas 52 forem mulheres e 65 homens, serão chamadas mais 13 mulheres — totalizando 130 convocados (65 homens + 65 mulheres). Dessa forma, 50% dos convocados são mulheres. Importante: essa regra não altera o resultado final, que continuará sendo definido pela soma da nota da objetiva, discursiva e de títulos (quando houver).>

2. Ampliação da política de cotas: 35% das vagas estão destinadas a ações afirmativas o que, segundo a organização do concurso, fortalece "a presença de grupos historicamente sub-representados no serviço público". No ano passado, as cotas eram reservadas para 25% das vagas.>

A distribuição de cotas será da seguinte forma:>

25% para pessoas pretas e pardas

3% para indígenas

2% para quilombolas

5% para pessoas com deficiência (PcD) >

Todas as entrevistas serão gravadas em vídeo, assegurando transparência e direito ao contraditório. As bancas serão compostas por especialistas com formação diversa e qualificação em direitos humanos e políticas públicas.>

Para garantir o preenchimento das vagas reservadas, será convocado um número de candidatos até três vezes superior ao total de vagas destinadas às cotas.>

3. Sorteio para cargos com número reduzido de vagas>

Para os cargos com menos de cinco vagas, foi adotado um sorteio eletrônico, realizado no dia 27 de junho, com resultado divulgado no site do MGI. Isso garante a aplicação proporcional das ações afirmativas também nesses casos, promovendo isonomia e inclusão em todas as etapas do concurso.>

Qual é o cronograma do CNU?

As inscrições acontecem de 2 a 20 de julho de 2025.>

A taxa precisa ser paga até o dia 21 de julho.>

Solicitações de isenção da taxa precisam ser feitas entre 2 e 8 de julho.>

A primeira prova — a objetiva — será realizada em 5 de outubro de 2025.>

Os resultados dessa prova e a convocação para a segunda prova serão divulgados em 12 de novembro. O prazo para envio de títulos é de 13 a 19 de novembro.>

A segunda prova — a discursiva — acontece em 7 de dezembro de 2025.>

O procedimento de confirmação de cotas acontece entre 30 de novembro a 8 de dezembro.>

A primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro de 2026.>

Quais são as vagas disponíveis no CNU?

As vagas estão distribuídas em nove blocos:>

Bloco 1: Seguridade Social – Saúde, Assistência Social e Previdência Social - 790 vagas

Bloco 2: Cultura e Educação - 130 vagas

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia - 211 vagas

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura - 306 vagas

Bloco 5: Administração - 1.172 vagas

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico - 285 vagas

Bloco 7: Justiça e Defesa - 250 vagas

Bloco 8: Intermediário – Saúde (nível médio) - 168 vagas

Bloco 9: Intermediário – Regulação (nível médio) - 340 vagas >

Confira aqui a relação de blocos e cargos.>

Confira aqui o link para baixar o arquivo XLSX com os cargos e salários completos do concurso.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta