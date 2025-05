Mundo

Clara Petacci, a amante de Mussolini que foi fuzilada junto ao líder fascista e cujos diários revelaram detalhes íntimos da vida de 'il Duce'

'Claretta' foi a última amante de Mussolini, e foi executada ao seu lado em 28 de abril de 1945.

Publicado em 30 de abril de 2025 às 08:39

Uma placa memorial, inaugurada em 2012, marca o local onde Mussolini e sua amante, Claretta Petacci, foram executados há 80 anos Crédito: Getty Images

O líder fascista italiano Benito Mussolini era famoso por ter muitas amantes. Mas, sem dúvida, a mais importante foi a última, Clara Petacci, que morreu fuzilada ao seu lado em 28 de abril de 1945, há 80 anos.>

"Claretta" era 29 anos mais nova que Il Duce ("o líder"), como Mussolini se identificava, e apaixonada por ele desde a adolescência.>

De acordo com o historiador Richard J. B. Bosworth, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que escreveu uma biografia sobre ela em 2017, eles se conheceram por acaso.>

Foi em uma praia em Ostia, nos arredores de Roma, em 1932, quando Mussolini já era o líder supremo da Itália havia dez anos.>

Ele tinha 49 anos, e estava casado havia 17 anos com a segunda esposa, Rachele Guidi, com quem teve cinco filhos (além de um do casamento anterior).>

Claretta tinha 20 anos.>

"Ela vinha de uma família burguesa romana. O pai dela fazia parte da equipe médica do papa Pio 11, e também administrava uma clínica voltada para a alta sociedade em Roma. A mãe dela era muito católica, e era raro vê-la sem um rosário na mão", diz Bosworth.>

Embora Mussolini fosse casado e muito mais velho que Claretta, tanto o pai quanto a mãe dela incentivaram o relacionamento extraconjugal, observa o historiador.>

A favorita

Ironicamente, os amantes costumavam se encontrar na missa aos domingos, e depois passavam a tarde fazendo sexo no escritório de Mussolini.>

Claretta era 29 anos mais nova que Mussolini — ela conheceu o líder fascista na praia Crédito: Getty Images

Mas Claretta não foi apenas uma das muitas mulheres jovens e bonitas que passaram pela vida de Il Duce.>

Após uma pausa no relacionamento entre 1934 e 1936, quando ela se casou e depois se separou de um tenente da Força Aérea, a jovem se tornou a principal concubina do líder fascista.>

Ela era a única que tinha seu próprio quarto no Palazzo Venezia, onde Mussolini instalou seu governo. Ela também contava com seus próprios guarda-costas e motorista.>

Apesar da pouca idade, Claretta tinha um nível cultural e intelectual muito alto e, durante boa parte dos 13 anos de relacionamento, registrou muitas das conversas que tiveram em seus diários.>

Quando foram revelados e publicados pela primeira vez em 2009, causaram um grande alvoroço.>

A política Alessandra Mussolini, neta do líder totalitário, disse que Petacci era "uma assediadora" e afirmou que "nem uma única palavra" do que ela escreveu sobre seu avô em seus diários era verdade.>

Viciado em sexo e inseguro

Os diários, escritos entre 1932 e 1938 e publicados sob o título Claretta Petacci: Mussolini Secreto ("Claretta Petacci: segredos de Mussolini" em tradução livre), descrevem o apetite sexual voraz do líder fascista.>

"Houve uma época em que eu tinha 14 mulheres e pegava três ou quatro todas as noites, uma após a outra", ele contou à jovem amante.>

Mussolini era casado com Rachele Guidi, mas tinha uma longa lista de amantes Crédito: Getty Images

Mas, como ela era muito ciumenta, o histórico amoroso de Mussolini também causou brigas intermináveis ​​entre eles.>

Muitas passagens dos diários relatam discussões acaloradas, intercaladas com eventos importantes que marcariam a história mundial, como a aliança entre Mussolini e seu colega alemão, Adolf Hitler.>

Um exemplo: o livro revela que o líder italiano passou grande parte da noite de 11 de março de 1938, horas antes do Anschluss — a anexação da Áustria pela Alemanha nazista —, tentando convencer a amante de que seu ciúme era infundado.>

Evidentemente ele conseguiu convencê-la.>

"Fizemos amor como nunca havíamos feito antes, até o peito doer, e depois fizemos de novo. Então ele adormeceu, exausto e feliz", escreveu ela sobre aquela noite.>

Os diários também revelam muitas das inseguranças de Mussolini, não apenas como amante, mas também como líder.>

Obcecado por Napoleão

Segundo Petacci, ele contou a ela que certa vez teve um encontro erótico na praia com Maria José da Bélgica, esposa do homem que mais tarde se tornaria o último rei da monarquia italiana, Umberto 2°.>

Mas, embora ela supostamente tenha feito de tudo para seduzi-lo, ele não conseguiu ter uma ereção.>

De acordo com Bosworth, muitas das confidências feitas por Mussolini eram preocupações relacionadas à idade.>

"Ele nasceu em 1883, então (durante o relacionamento) ele estava passando da casa dos 50 para 60 anos, e começa a se preocupar em envelhecer e morrer, por isso ele conversava sobre algumas destas questões com ela.">

Mussolini se comparava a Napoleão Crédito: Getty Images

Mas ele também falava com ela sobre suas inseguranças como líder.>

"Uma das pequenas obsessões de Mussolini era se ele era ou não outro Napoleão. Sempre que ele dizia a Claretta: 'Não conquistei tantas coisas quanto Napoleão, não é mesmo?', ela assegurava a ele que não era verdade, e que ele era mais inteligente e melhor.">

A relação com Hitler

Mussolini também compartilhou com a amante detalhes do seu relacionamento com Hitler, com quem se encontrou pela primeira vez em 1934.>

Embora este primeiro encontro tenha sido notoriamente tenso, os dois líderes se aproximaram e formaram uma aliança que mais tarde se tornaria conhecida como o "Eixo" (ao qual o Japão se juntou depois).>

Mesmo antes de assinarem um acordo oficial — o chamado Pacto de Aço de 1939, firmado meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial —, Mussolini já se gabava para a amante sobre sua relação com o Führer.>

"Quando ele me viu, havia lágrimas em seus olhos. Ele realmente gosta muito de mim", ele disse a ela ao retornar da Conferência de Munique de 1938, na qual foi acordado que parte do território da então Tchecoslováquia seria entregue à Alemanha.>

"O Führer é muito agradável", ele acrescentou, descrevendo o líder nazista como "uma pessoa emotiva por dentro".>

Os diários de Claretta revelaram o lado mais íntimo do relacionamento entre Mussolini e Hitler Crédito: Getty Images

No entanto, Mussolini também criticava o temperamento explosivo de Hitler.>

"Faíscas saíram dos seus olhos, seu corpo tremeu, e ele se recuperou com dificuldade", ele afirmou, descrevendo um acesso de raiva do alemão.>

"Eu, por outro lado, permaneci completamente calmo", se gabou, dizendo que foi ele quem conseguiu que "retomassem o assunto em questão".>

"Hitler me adora de verdade", afirmou ele a Claretta, de acordo com o que ela registrou em seus diários.>

A queda

Mesmo depois que Mussolini foi deposto em julho de 1943, sua amante permaneceu fiel ao seu lado.>

Depois de ficarem separados, ambos na prisão, por alguns meses, em setembro daquele ano eles se encontraram no norte da Itália, onde o líder fascista — que foi libertado pelos nazistas — instalou um governo fantoche do Terceiro Reich: a República Social Italiana, mais conhecida como República de Saló.>

Cercado pelos Aliados e pela Resistência Italiana, em 25 de abril de 1945, aproximadamente quatro meses antes do fim da guerra, Mussolini fugiu com a amante e funcionários do seu governo em direção à fronteira com a Suíça.>

Eles foram capturados dois dias depois por guerrilheiros no vilarejo de Dongo, às margens do Lago Como.>

Na tarde seguinte, foram fuzilados.>

Os corpos de Mussolini e Petacci, pendurados na praça de Loreto, em Milão Crédito: Getty Images

Há diferentes versões de como isso aconteceu. A mais romântica diz que ela colocou o corpo na frente quando efetuaram os disparos, e acabou fuzilada no lugar dele.>

O que se sabe com certeza é que os corpos de Mussolini, Petacci e outros líderes fascistas foram levados para a praça de Loreto, na vizinha Milão, onde em 29 de abril foram expostos pendurados pelos pés.>

Imagens dos corpos pendurados, desfigurados, após serem violentamente atacados por uma multidão enfurecida, circularam pelo mundo e se tornaram uma das imagens mais emblemáticas da derrota do fascismo.>

No dia seguinte, em um bunker em Berlim, Hitler tirou a própria vida, antecipando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.>

