Cineasta morre atacado por girafa durante filmagem na África do Sul

Cineasta morreu atacado por girafa Crédito: Reprodução/Pixabay

Uma tragédia ocorreu na África do Sul, quando um premiado cineasta foi morto por uma girafa durante uma gravação.

Carlos Carvalho, realizador sul-africano que ganhou o Leão de Prata no Festival de Cannes de 2003 por uma campanha publicitária e o African Movie Academy Awards em 2014 por seu trabalho em "O reino esquecido", estava trabalhando como operador de câmera para um filme de TV intitulado "Premium Nanny 2", de acordo com a "Entertainment Weekly".

A equipe estava filmando no Glen Afric Country Lodge, um parque de vida selvagem a cerca de 40 minutos a noroeste de Joanesburgo.

Durante as filmagens, Carvalho, de 47 anos, foi atacado pela girafa no set. Ele foi levado ao Milpark Hospital (em Joanesburgo), mas não resistiu aos ferimentos.

A Two Oceans Production, uma produtora de filmes da Cidade do Cabo, disse à "Entertainment Weekly" que Carvalho foi atingido na cabeça por uma girafa macho chamada Gerald.

Dirkus Van Der Merwe, um membro da equipe, falou sobre o incidente ao "Telegraph". Segundo ele, Gerald começou a segui-los, "mas não nos sentimos ameaçados porque ele parecia ser curioso". Eles então aproveitaram a oportunidade para conseguir mais algumas imagens do animal, que então se tornou agressivo.

Cineasta morreu atacado por girafa Crédito: Reprodução

"Começamos a filmar closes de seu corpo e seus pés", disse Van Der Merwe. "Então, enquanto Carlos olhava através da ocular da câmera, Gerald balançou o pescoço e o acertou na cabeça. Veio do nada, e Carlos nem viu. Não estava ciente do perigo."