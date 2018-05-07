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Caso trágico

Cineasta morre atacado por girafa durante filmagem na África do Sul

Carlos Carvalho gravava os animais em um parque próximo a Joanesburgo

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 12:19
Cineasta morreu atacado por girafa Crédito: Reprodução/Pixabay
Uma tragédia ocorreu na África do Sul, quando um premiado cineasta foi morto por uma girafa durante uma gravação.
Carlos Carvalho, realizador sul-africano que ganhou o Leão de Prata no Festival de Cannes de 2003 por uma campanha publicitária e o African Movie Academy Awards em 2014 por seu trabalho em "O reino esquecido", estava trabalhando como operador de câmera para um filme de TV intitulado "Premium Nanny 2", de acordo com a "Entertainment Weekly".
A equipe estava filmando no Glen Afric Country Lodge, um parque de vida selvagem a cerca de 40 minutos a noroeste de Joanesburgo.
Durante as filmagens, Carvalho, de 47 anos, foi atacado pela girafa no set. Ele foi levado ao Milpark Hospital (em Joanesburgo), mas não resistiu aos ferimentos.
A Two Oceans Production, uma produtora de filmes da Cidade do Cabo, disse à "Entertainment Weekly" que Carvalho foi atingido na cabeça por uma girafa macho chamada Gerald.
Dirkus Van Der Merwe, um membro da equipe, falou sobre o incidente ao "Telegraph". Segundo ele, Gerald começou a segui-los, "mas não nos sentimos ameaçados porque ele parecia ser curioso". Eles então aproveitaram a oportunidade para conseguir mais algumas imagens do animal, que então se tornou agressivo.
Cineasta morreu atacado por girafa Crédito: Reprodução
"Começamos a filmar closes de seu corpo e seus pés", disse Van Der Merwe. "Então, enquanto Carlos olhava através da ocular da câmera, Gerald balançou o pescoço e o acertou na cabeça. Veio do nada, e Carlos nem viu. Não estava ciente do perigo."
O site da reserva se orgulha de dar ao visitante a oportunidade de "interagir com alguns dos animais mais magníficos da África", como elefantes, zebras e girafas. Sua galeria de fotos apresenta imagens de um casal recém-casado sentado na grama, a poucos metros de um elefante, sem barreira protetora entre eles. Ele também aponta que a série de TV britânica "Wild at Heart" foi feita lá e convida os turistas a "ver a casa onde as filmagens aconteceram".

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