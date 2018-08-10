Cidade recruta cabras para acabar com infestação de planta venenosa

Após outras tentativas, prefeitura recorre aos animais para destruir vegetação que causa feridas na pele Crédito: Michael Gaida/Pixabay

Funcionários da prefeitura de Montpelier, em Vermont nos Estados Unidos, colocaram três cabras fêmeas da raça Kiko nas áreas contaminadas pela Hera, uma planta trepadeira e venenosa que causa irritação cutânea.

De acordo com a assistente do município, Susan Allen, essa solução veio após tentativas fracassadas de tratamento com produtos orgânicos, já que as opções eram limitadas. "A cidade não queria se submeter aos tratamentos químicos por muitas razões. Os caminhos infestados são próximos ao rio, e crianças e cães podem passar pela vegetação rasteira", explicou à agência Associated Press.