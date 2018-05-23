Cidade emite alerta de invasão zumbi por engano

Uma cidade na Flórida emitiu por engano um aviso alertando os moradores para uma suposta invasão zumbi Crédito: Reprodução de cena da série ENTITY_apos_ENTITYThe Walking DeadENTITY_apos_ENTITY/AMC

Cerca de oito mil habitantes da cidade de Lake Worth, na região metropolitana de Miami, nos Estados Unidos, receberam um alerta um tanto quanto inesperado da defesa civil local no domingo, 20: uma queda de energia que durou cerca de 30 minutos teria sido causada por... zumbis.

Queda de energia e alerta de zumbis para moradores de Lake Worth e Terminus, dizia a mensagem, provavelmente fazendo menção a um dos locais da série de quadrinhos e televisão The Walking Dead. Há menos de 7380 clientes afetados por conta de atividade zumbi intensa. Sem previsões de volta de energia, continuou o alerta falso.

Após a mensagem viralizar nas redes sociais, Ben Kerr, assessor de imprensa da prefeitura da cidade, escreveu uma mensagem no Facebook tranquilizando as pessoas e explicando que a queda de energia não foi causada pela invasão das criaturas.

Essas mensagens são previamente escritas, há literalmente milhares delas no sistema. Em algum momento, alguém editou algumas delas e foi o que vocês viram. Alguém editou uma dessas mensagens para dizer que uma invasão zumbi estava acontecendo, disse Kerr ao jornal Palm Beach Post. Ninguém será punido por conta disso e limpamos o aplicativo para que nenhum alerta de zumbis seja disparado a não ser que realmente aconteça uma invasão, brincou.