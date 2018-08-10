Cidade da Inglaterra registra um 'tornado de fogo'; assista

Na última terça-feira, 7, uma fábrica de plástico em Swadlincote, em Derbyshire, na Inglaterra, foi 'engolida' por um tornado mas não foi um tornado comum, e sim um 'tornado de fogo'. O momento foi filmado pelo corpo de bombeiros de Leicestershire e publicado no Facebook.
"Quando estávamos nos revezando na Occupation Lane, nós testemunhamos um tornado de fogo, que é formado quando ar frio entra em contato com ar quente, causando um redemoinho similar a um tornado", explicou o grupo de resgate em sua página oficial no Facebook.
O tornado de fogo, de acordo com a Associated Press, alcançou 15 metros de altura.
Assista ao vídeo abaixo: