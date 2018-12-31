Cidadão dos EUA é preso acusado de espionagem diz Rússia

Vladimir Putin discursa no evento final da Rússia - Fórum Land of Opportunity Crédito: Kremlin / Divulgação

O Serviço Federal de Segurança (FSB, na sigla em inglês), a agência doméstica de segurança da Rússia, afirmou que prendeu um cidadão dos Estados Unidos suspeito de espionagem. O FSB disse que o americano foi detido em Moscou, na segunda-feira. Em comunicado nesta segunda-feira, o órgão informou que o homem foi preso "durante uma operação de espionagem", sem dar detalhes.

A agência de notícias estatal Tass identificou o homem como Paul Whelan. As acusações de espionagem pode levar a uma pena de até 20 anos de prisão na Rússia. A embaixada americana em Moscou não havia ainda comentado o assunto.