Cidadão dos EUA é preso acusado de espionagem diz Rússia

O Serviço Federal de Segurança (FSB, na sigla em inglês), a agência doméstica de segurança da Rússia, afirmou que prendeu um cidadão dos Estados Unidos suspeito de espionagem. O FSB disse que o americano foi detido em Moscou, na segunda-feira. Em comunicado nesta segunda-feira, o órgão informou que o homem foi preso "durante uma operação de espionagem", sem dar detalhes.
A agência de notícias estatal Tass identificou o homem como Paul Whelan. As acusações de espionagem pode levar a uma pena de até 20 anos de prisão na Rússia. A embaixada americana em Moscou não havia ainda comentado o assunto.
A prisão ocorre num momento negativo na relação bilateral, por causa da crise ucraniana, da guerra na Síria e das alegações de interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016.