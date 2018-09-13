Ciclovia na Holanda é feita inteiramente de resíduos plásticos

Parte de ciclovia feita a partir de plástico inaugurada em cidade holandesa Crédito: Reprodução/YouTube

Conhecida pelo intenso uso de bicicletas como meio de transporte, a Holanda inaugurou nesta semana uma ciclovia feita a partir de resíduos de plástico, como copos, garrafas e embalagens. As estruturas pré-fabricadas fazem parte de um projeto piloto que pretende reproduzir a ideia em estradas pelo país.

O caminho, inaugurado em Zwolle, no nordeste dos Países Baixos, tem 30 metros e corresponde a mais de 218 mil copos plásticos reutilizados. A estrutura deverá ser três vezes mais durável do que seria uma alternativa de asfalto.

A estrutura rodoviária pré-fabricada também tem sensores que monitoram o desempenho da estrada, incluindo sua temperatura, o número de bicicletas que passam por ele e sua capacidade de lidar com o tráfego.

As seções pré-fabricadas da ciclovia são leves, o que facilita o transporte, tornando a 70% mais rápida de instalar. O caminho ainda é projetado para drenar a água da chuva.

Ao jornal britânico The Guardian, os inventores do caminho, Anne Koudstaal e Simon Jorritsma, disseram que este primeiro piloto é "um grande passo para uma estrada sustentável e preparada para o futuro, feita de resíduos de plástico reciclado".

Eles esperam que a estrutura possa ajudar a evitar inundações, com uma cavidade especial para reter a água ou transportar cabos, e durar três vezes mais do que as rodoviárias tradicionais.

PASSOS PARA SUSTENTABILIDADE