Enchentes nos EUA

Chuvas alagam ruas e estações de metrô em Nova York

A forte chuva aconteceu na noite desta segunda-feira (14) e inundou outros estados do país norte americano; nenhuma vítima foi registrada até o momento

As intensas chuvas alagaram ruas e deixaram carros submersos. Em várias estações do metrô em Nova York, a água jorrava pelos ralos e invadia as plataformas. Vídeos do caos viralizaram nas redes sociais. A Autoridade Metropolitana de Transporte (MTA) precisou suspender temporariamente os serviços em algumas linhas por falhas nos sistemas de sinalização.>

Nova York registrou seu segundo maior volume de chuva em uma única hora desde 1943, segundo um levantamento do Washington Post. O Aeroporto Internacional Newark Liberty registrou atrasos, interrupções e cancelamento de diversos voos. Em vários pontos da cidade, ruas e túneis foram completamente tomados pela água. A MTA informou que os serviços de ônibus, balsas e metrô foram restabelecidos na manhã desta terça, com atrasos pontuais.>

O episódio reacendeu o alerta sobre a capacidade das cidades de enfrentar eventos climáticos extremos. As chuvas torrenciais ocorrem menos de duas semanas após as catastróficas enchentes no Texas, que deixaram ao menos 132 mortos e mais de 90 desaparecidos. Em 2024, os Estados Unidos registraram 145 mortes relacionadas a inundações —bem acima da média anual de 85 mortes dos últimos 25 anos, de acordo com um levantamento do Washington Post.>