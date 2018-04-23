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Comércio

China se opõe a todas as formas de protecionismo, diz ministro

Segundo Zhong Shan, gigante asiático implementará sua promessa de abrir bancos, títulos e seguros

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 14:37
Porto de Lianyungang, na China Crédito: Reprodução/Wikipedia
A China se opõe a todas as formas de protecionismo e protegerá firmemente o sistema multilateral de comércio mundial, escreveu o ministro do Comércio chinês nesta segunda-feira no jornal oficial do Partido Comunista.
A China acelerará o ritmo da reforma e implementará sua promessa de abrir bancos, títulos e seguros, além de afrouxar os limites de propriedade estrangeira em automóveis, navios e aviões, escreveu o ministro Zhong Shan no Diário do Povo.
As declarações reforçam a promessa do presidente Xi Jinping, este mês, de abrir a economia a investidores estrangeiros e a competição, em meio ao crescente atrito comercial com os Estados Unidos, com os dois países ameaçando tarifas sobre mais de US$ 100 bilhões em bens.
A China também reforçará a proteção dos direitos de propriedade intelectual e apoiará uma zona de livre comércio em sua província de Hainan, no sul do país, acrescentou Zhong.

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