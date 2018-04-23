China se opõe a todas as formas de protecionismo, diz ministro

Porto de Lianyungang, na China Crédito: Reprodução/Wikipedia

A China se opõe a todas as formas de protecionismo e protegerá firmemente o sistema multilateral de comércio mundial, escreveu o ministro do Comércio chinês nesta segunda-feira no jornal oficial do Partido Comunista.

A China acelerará o ritmo da reforma e implementará sua promessa de abrir bancos, títulos e seguros, além de afrouxar os limites de propriedade estrangeira em automóveis, navios e aviões, escreveu o ministro Zhong Shan no Diário do Povo.

As declarações reforçam a promessa do presidente Xi Jinping, este mês, de abrir a economia a investidores estrangeiros e a competição, em meio ao crescente atrito comercial com os Estados Unidos, com os dois países ameaçando tarifas sobre mais de US$ 100 bilhões em bens.