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China pediu para Rússia esperar Olimpíadas antes de começar guerra na Ucrânia

The New York Times obteve relatório de serviços de inteligência que afirma que membros do alto escalão do governo chinês pediram a altos oficiais russos que a invasão começasse só depois do encerramento dos jogos de inverno
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2022 às 18:56

Publicado em 02 de Março de 2022 às 18:56

Em vídeo, o presidente russo, Vladimir Putin, faz elogios a
Vladimir Putin, presidente da Rússia Crédito: Reuters/Folhapress
Em 4 de fevereiro, dia da abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim, na China, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping. Os Jogos terminaram no dia 20 e, no dia 24, a Rússia deu início à guerra na Ucrânia.
Segundo o The New York Times, as datas não são coincidência. A publicação relata que fontes europeias e do governo Biden disseram, sob condição de anonimato, que um relatório de serviços de inteligência afirma que membros do alto escalão do governo chinês pediram a altos oficiais russos que a invasão começasse só depois do encerramento do evento esportivo.
As conversas confidenciais entre Rússia e China teriam sido obtidas por serviços de inteligência, de acordo com as fontes, e circularam entre oficiais do governo Biden e seus aliados para debater quando aconteceria a invasão da Ucrânia.

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A reportagem alerta ainda que não é possível precisar se Putin e Xi Jinping debateram esse assunto pessoalmente, nem quantas pessoas tiveram acesso ao relatório.
Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa nos Estados Unidos, respondeu ao The New York Times que "as afirmações [sobre o pedido para aguardar o fim das Olimpíadas para começar a guerra] seriam especulação sem nenhuma base, com a intenção de culpar e difamar a China".

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