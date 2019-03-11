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Após acidente

China ordena que todos os Boeing 737 Max 8 aterrissem até o fim da tarde

A decisão foi tomada após a queda de um 737 Max 8 da Ethiopian Airlines que deixou 157 pessoas mortas

Publicado em 

11 mar 2019 às 09:19

Publicado em 11 de Março de 2019 às 09:19

Corpos encontrados no local da queda do avião modelo Boeing 737, da Ethiopian Airlines Crédito: ASSOCIATED PRESS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O órgão que administra a aviação civil na China ordenou que todos os Boeing 737 Max 8 operados por companhias aéreas do país aterrissem até o fim da tarde desta segunda-feira, 11. Há 96 aeronaves desse modelo em operação na China.
A decisão foi tomada após a queda de um 737 Max 8 da Ethiopian Airlines que deixou 157 pessoas mortas após cair próximo ao aeroporto de Bole, na Etiópia, neste domingo, 10.
A ordem deverá se cumprida pelas companhias aéreas chinesas até as 18h desta segunda (manhã de terça pelo horário de Brasília), e não há previsão para que os 737 Max 8 sejam liberados para voltar a voar.
O órgão regulador justificou a decisão por ter observado similaridades entre o acidente na Etiópia e o desastre com um Boeing 737 Max 8 da indonésia Lion Air em outubro. Na ocasião, 189 pessoas morreram em circunstâncias parecidas às do caso etíope: a aeronave caiu no Mar de Java logo após a decolagem do aeroporto de Jacarta.

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