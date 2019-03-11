China ordena que todos os Boeing 737 Max 8 aterrissem até o fim da tarde

Corpos encontrados no local da queda do avião modelo Boeing 737, da Ethiopian Airlines Crédito: ASSOCIATED PRESS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O órgão que administra a aviação civil na China ordenou que todos os Boeing 737 Max 8 operados por companhias aéreas do país aterrissem até o fim da tarde desta segunda-feira, 11. Há 96 aeronaves desse modelo em operação na China.

A ordem deverá se cumprida pelas companhias aéreas chinesas até as 18h desta segunda (manhã de terça pelo horário de Brasília), e não há previsão para que os 737 Max 8 sejam liberados para voltar a voar.