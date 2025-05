Mundo

China e EUA entram em acordo sobre tarifas; entenda

Segundo secretário dos EUA, as tarifas americanas sobre as importações chinesas cairão para 30%, enquanto as tarifas chinesas sobre produtos americanos cairão para 10%.

Publicado em 12 de maio de 2025 às 06:39

Segundo o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, ambos os lados cortarão as tarifas em 115% a partir de quarta-feira Crédito: EPA-EFE/Shutterstock

Os Estados Unidos e a China concordam em reduzir as tarifas sobre os produtos um do outro por 90 dias, em uma grande redução da escalada de sua guerra comercial.>

Segundo o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, ambos os lados cortarão as tarifas em 115% a partir de quarta-feira (14/5).>

Isso significa que as tarifas americanas sobre as importações chinesas cairão para 30%, enquanto as tarifas chinesas sobre produtos americanos cairão para 10%.>

Em um comunicado conjunto sobre o acordo, os dois países concordaram em "estabelecer um mecanismo para continuar as discussões sobre relações econômicas e comerciais".>

Já o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, espera que os EUA "continuem trabalhando com a China" no comércio.>

O ministro disse ainda que os cortes de tarifas são do "interesse comum do mundo".>

