China confirma detenção do presidente da Interpol que estava desaparecido Crédito: Wong Maye-E

A China confirmou que mantém preso o presidente da Interpol e vice-ministro chinês de Segurança Pública, Meng Hongwei, suspeito de crimes não especificados. Meng desapareceu no dia 25 de setembro, depois de desembarcar na China. Na sexta-feira passada, foi divulgado que a polícia da França, onde a Interpol está sediada em Lyon, estava à sua procura, depois de sua esposa relatar o seu desaparecimento.

Em um comunicado breve emitido por da meia-noite de domingo na China, a Comissão Nacional de Supervisão, o novo órgão para monitorar o comportamento dos funcionários públicos, revelou que Meng, 64, está em sua custódia, enquanto é investigado por "violações da lei".

De acordo com as regras da instituição, criada no início do ano, o presidente da Interpol poderá permanecer por até seis meses em um lugar secreto, sem contato com o exterior, devido a um sistema de detenção conhecido como liuzhi.

Neste domingo, a organização policial internacional informou que recebeu a renúncia de Meng como presidente da Interpol, com efeito imediato, e que elegerá um novo chefe em uma reunião em novembro, em Dubai.

A Interpol anunciou no sábado que pedira à China esclarecimentos sobre o paradeiro de Meng, que é o chefe da agência internacional de cooperação policial há dois anos. A mulher do oficial sênior, Grace Meng, e seus filhos foram colocados sob proteção, conforme relatado pelo Ministério do Interior francês.

Numa conferência de imprensa em Lion, Grace Meng disse que a última notícia que teve de seu marido foram duas mensagens de texto no dia 25. Em uma delas, um emoji de uma faca informava que ele estava em perigo. Em outro, ele pedia para que ela esperasse por uma ligação dele. Depois, nada mais.

"Esta é uma questão que diz respeito à comunidade internacional" disse a esposa do alto funcionário, citada pela agência AFP. "Eu não tenho certeza do que aconteceu com ela".

Desde a chegada ao poder de Xi Jinping, em 2013, a China empreende uma ampla campanha de anticorrupção que causou a queda em desgraça de mais de um milhão de funcionários. Entre eles estão 17 altos funcionários  ou "tigres", como o próprio Xi os descreveu, incluindo potenciais adversários políticos em potencial.

Entre os presos e condenados a prisão perpétua está o ex-ministro da Segurança Pública, Zhou Yongkang, que era o superior direto de Meng por três anos e até poucos meses antes de sua prisão ocupou um dos lugares no Comité Permanente, principal órgão de poder do Partido Comunista.

De portas, nada parecia indicar que Meng, cuja nomeação como chefe da Interpol foi saudado com júbilo pela China e preocupação para as organizações de defesa dos direitos humanos, estava prestes a ser preso. Mas nesta primavera, durante a reforma dos órgãos governamentais e estruturas do governo do Partido, o policial sênior perdeu seu assento no Comitê Central, o terceiro corpo de comando dentro da formação comunista. Ele foi o único na hierarquia superior da Segurança Pública a quem essa honra foi retirada.

"Eu imagino que algo urgente deve ter acontecido. É por isso que [as autoridades] escolheu um risco tão imediato para tornar-se evidente na ação internacional arena ", declarou o historiador e comentador político Zhang Lifan ao jornal de Hong Kong South China Morning Post. "Se Meng estiver envolvido em um mero caso de corrupção, não haveria necessidade de as autoridades administrarem isso dessa maneira."

O anúncio da prisão de Meng esta semana coincide com uma multa de 111 milhões de euros atriz Fan Bingbing, o mais famoso e mais bem pago de toda a China, por sonegação de impostos. Fan desapareceu por três meses, também enquanto estava sob investigação. Reaparecendo, a atriz se enforcou em sua conta Weibo, o Twitter chinês e onde tem 62 milhões de seguidores, uma mensagem de arrependimento e na qual ele afirmou que sem o Partido "Fan Bingbing não".

Os casos de Meng e Fan enviam um forte aviso das autoridades chinesas: ninguém, por mais popular ou aparentemente protegido, está acima do que o Partido dita. E para Pequim, suas leis nacionais passam por outras considerações internacionais. Significativamente, a declaração da Comissão Nacional de Supervisão destaca a posição de Meng como vice-ministro antes como presidente da Interpol.