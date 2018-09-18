China ameaça retaliar EUA por novas tarifas comerciais

País teme que Trump acabe por taxar todos os produtos chineses Crédito: Reprodução

A China afirmou, nesta terça-feira (18), que não tem escolha a não ser retaliar contra as novas tarifas comerciais dos Estados Unidos, alegando o risco de que o presidente americano, Donald Trump, acabe por taxar, em breve, praticamente todos produtos chineses que o país compra.

O comunicado do Ministério do Comércio foi divulgado horas depois de Trump dizer que estava impondo tarifas de 10% sobre cerca de US$ 200 bilhões em importações da China, e ameaçar com taxas sobre US$ 267 bilhões mais se a China retaliar.

O breve comunicado não deu detalhes sobre os planos da China, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, disse em entrevista à imprensa que as medidas dos EUA trouxeram novas incertezas às negociações entre os dois países.





 A China sempre enfatizou que a única maneira correta de resolver a questão comercial com os EUA é através de negociações e consultas realizadas em uma base de respeito igual, sincero e mútuo. Mas, neste momento, nada que os EUA fazem dá a impressão de sinceridade ou boa vontade  completou.

Geng disse que não comentaria as medidas que Pequim poderia adotar além de tarifas sobre produtos americanos. Disse apenas que detalhes serão divulgados no momento apropriado.