Chile libera mudança de sexo em documentos a partir de 14 anos

Após cinco anos de debate no Congresso, o governo pôs em vigor a lei que permitirá que a população transgênero do Chile mude seu nome e gênero nos documentos de identidade, pondo fim a uma "injusta discriminação" em "uma sociedade com muitos preconceitos", afirmou Piñera durante a promulgação da lei.
A lei permite que uma pessoa trans maior de 18 anos mude seu nome e sexo em um cartório de registro civil. No caso dos jovens entre 14 e 18 anos, eles devem ter a permissão de seus pais ou responsáveis e ir a um juiz de família, que definirá se a petição prossegue ou não.
Os menores de 14 anos não poderão pedir a mudança de sexo, mas o presidente Piñera afirmou que "elas serão reconhecidas" como tal.
Todas as pessoas são iguais, em dignidade, direitos e deveres. Consequentemente, devem ser arquitetos de suas próprias vidas
A lei foi proposta durante o primeiro governo de Piñera (2010-2014) como uma forma liquidar uma dívida com as comunidades trans.
A Lei de Identidade de Gênero ganhou visibilidade após a repercussão mundial do filme chileno "Uma mulher fantástica", interpretada pela atriz transgênero Daniela Vega.
"Rebeldia, Resistência, Amor #LIG" - publicou Vega em sua conta no Twitter após a promulgação da lei.