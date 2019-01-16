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Davos

Chefes de Estado que participarão do Fórum Econômico Mundial

Confira a lista completa divulgada

Publicado em 

15 jan 2019 às 21:43

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 21:43

Presidente Michel Temer em Davos, no Fórum Econômico Mundial Crédito: Reprodução/Instagram
Veja a lista de chefes de Estado e governo participantes divulgada pelo Fórum Econômico Mundial:
Mohammad Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão
Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia
Sebastian Kurz, chanceler da Áustria
Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão
Charles Michel, primeiro-ministro da Bélgica
David Burt, primeiro-ministro de Bermudas
Denis Zvizdic, presidente do Conselho de Ministros da Bósnia-Herzegovina
Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, presidente de Botsuana
Jair Bolsonaro, Presidentof Brazil
Boyko Borissov, primeiro-ministro da Bulgária
Iván Duque, presidente da Colômbia
Carlos Alvarado Quesada, presidente da Costa Rica
Andrej Plenkovic, primeiro-ministro da Croácia
Andrej Babis, primeiro-ministro da República Tcheca
Lars Løkke Rasmussen, primeiro-ministro da Dinamarca
Lenin Moreno Garcés, presidente do Equador
Mostafa Madbouli, primeiro-ministro do Egito
Jüri Ratas, primeiro-ministro da Estônia
Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia
Zoran Zaev, primeiro-ministro da Ex-República Iugoslava da Macedônia
Mamuka Bakhtadze, primeiro-ministro da Geórgia
Angela Merkel, chanceler da Alemanha
Barham Salih, presidente do Iraque, e Nechirvan Barzani, primeiro-ministro da Região Autônoma do Curdistão Iraquiano
Leo Varadkar, primeiro-ministro da Irlanda
Giuseppe Conte, primeiro-ministro da Itália
Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão
Hashim Thaci, presidente de Kosovo
Saad Hariri, presidente do Conselho de Ministros do Líbano
Faiez Al Serrag, primeiro-ministro da Líbia
Adrian Hasler, primeiro-ministro de Liechtenstein
Dalia Grybauskaite, presidente da Lituânia
Xavier Bettel, primeiro-ministro de Luxemburgo
Príncipe Albert de Mônaco
Dusko Markovic, primeiro-ministro de Montenegro
K P Sharma Oli, primeiro-ministro do Nepal
Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda
Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia
Erna Solberg, primeira-ministra da Noruega
Rami Hamdallah, primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina
Mario Abdo Benítez, presidente do Paraguai
Martín Vizcarra, presidente do Peru
Andrzej Duda, presidente da Polônia
António Santos da Costa, primeiro-ministro de Portugal
Paul Kagame, presidente de Ruanda
Aleksandar Vucic, presidente da Sérvia
Peter Pellegrini, primeiro-ministro da Eslováquia
Marjan Sarec, primeira-ministra da Eslovênia
Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul
Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha
Ueli Maurer, presidente-eleito da Suíça
Youssef Chahed, primeiro-ministro da Tunísia
Yoweri Kaguta Museveni, presidente de Uganda
Petro Poroshenko, presidente doa Ucrânia
Nguyen Xuan Phuc, primeiro-ministro do Vietnã
Emmerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue

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