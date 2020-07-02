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Saída

Chanceler uruguaio renuncia em reunião do Mercosul

A saída de Ernesto Talvi significa um desgaste na base de apoio de Lacalle Pou e provocou surpresa ao ser anunciada na reunião do Mercosul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 08:04

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 08:04

O Mercosul é composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
O Mercosul é composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai Crédito: Reprodução
Durante a primeira reunião do Mercosul realizada de modo virtual, o chanceler uruguaio, Ernesto Talvi, anunciou nesta quarta-feira (1º) que deixará o cargo na semana que vem.
Do Partido Colorado, Talvi disputou a presidência com Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (blanco), e ficou em terceiro lugar no primeiro turno.
No segundo, para conseguir os apoios necessários e vencer o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, Lacalle Pou armou uma coalizão com partidos opositores, incluindo o Colorado, formando a chamada "coalizão multicolor".
A saída de Talvi significa um desgaste na base de apoio de Lacalle Pou e provocou surpresa ao ser anunciada na reunião do Mercosul - ainda mais porque, na cerimônia desta quinta-feira (2), a presidência pro-tempore do bloco passará do Paraguai para o Uruguai.

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Um dos destaques da reunião, ainda que ocorra por videoconferência, é que será a primeira ocasião em que os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, e do Brasil, Jair Bolsonaro, estarão no mesmo fórum.
A última reunião do Mercosul havia ocorrido em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, cinco dias antes do fim do mandato de Mauricio Macri.
No lugar de Talvi, o novo chanceler uruguaio será Francisco Bustillo, atual embaixador do país na Espanha.
Talvi vinha tendo problemas com Lacalle Pou havia alguns meses. Em sua carta de demissão, o chanceler disse que "foi um privilégio servir os cidadãos uruguaios e a chancelaria, não é minha intenção ser um obstáculo no desejo do presidente de nomear outro chanceler".

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