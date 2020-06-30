Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Biden desiste de realizar campanha com público por causa da Covid-19
Eleições Americanas

Biden desiste de realizar campanha com público por causa da Covid-19

As medidas realizadas pelo candidato do Partido Democrata estão em contraste com a estratégia de seu rival republicano, o presidente Donald Trump

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:37
O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia
O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz
O candidato do Partido Democrata à eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (30) que não realizará atos públicos de campanha devido à atual pandemia de coronavírus, em contraste com a estratégia de seu rival republicano, o presidente Donald Trump.
"Vou seguir as ordens dos médicos - não apenas por mim, mas também pelo país - e isso implica não realizar nenhum comício", disse o ex-vice-presidente em entrevista coletiva no estado de Delaware. Com 77 anos, ele faz parte do grupo de risco.
"Esta é a campanha mais incomum da história moderna", afirmou o democrata, que criticou duramente a gestão do atual governo da crise. "Donald Trump decepcionou os americanos."
Apesar do crescimento do número de casos confirmados da Covid-19 no país, Trump voltou a realizar atos com público no último dia 20. O evento, sediado em Tulsa (Oklahoma), acabou esvaziado: cerca de 8 mil compareceram ao estádio, que tinha capacidade para 19 mil pessoas.

Veja Também

Suprema Corte dá aval para que governo Trump siga com deportações expressas

Por conta do risco de contágio os organizadores distribuíram máscaras na entrada, mas o uso delas não era obrigatório. Alguns dos apoiadores jogaram os itens fora assim que os receberam.
Dentro do ginásio, a maior parte do público não usou o equipamento de proteção e também não manteve o distanciamento social. Horas antes do início do comício, seis pessoas da equipe de campanha de Trump receberam o diagnóstico de Covid-19.
Para obter ingressos, a organização exigiu que os interessados aderissem a um termo de consentimento no qual eles se comprometiam a não processar a campanha de Trump caso contraíssem a Covid-19 no evento.
Desde o início da crise sanitária, o republicano tenta diminuir a gravidade da Covid-19, mesmo fazendo parte do grupo de risco, aos 74 anos.

Veja Também

Boris Johnson anuncia plano de 5 bilhões de libras para incentivar economia

Governo Trump pede que Suprema Corte invalide Obamacare

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados