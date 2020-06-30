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Reino Unido

Boris Johnson anuncia plano de 5 bilhões de libras para incentivar economia

O plano chamado de 'New Deal', um eco deliberado do programa de estímulo do ex-presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, da década de 1930

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 16:07
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou hoje que vai apresentar um plano de investimento de 5 bilhões de libras esterlinas (US$ 6,15 bilhões) com o objetivo de impulsionar a economia. Ele chamou o plano de "New Deal", um eco deliberado do programa de estímulo do ex-presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, da década de 1930.
"Parece um New Deal", disse Johnson, "é assim que deve soar e ser, porque é isso que os tempos exigem", afirmou. "Estou consciente de como tudo isso parece uma quantidade prodigiosa de intervenção do governo", disse. Em um aceno aos eleitores conservadores tradicionais, ele acrescentou: "Eu não sou comunista. Também acredito que é função do governo criar as condições para o livre mercado". (Fonte: Dow Jones Newswires)

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