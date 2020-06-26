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Estados Unidos

Governo Trump pede que Suprema Corte invalide Obamacare

O atual governo norte-americano coloca a questão da saúde como central neste ano eleitoral, já com foco no impacto da pandemia da Covid-19

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:01
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na quinta-feira que a Suprema Corte invalide o Affordable Care Act, conhecido como Obamacare. Com isso, o atual governo coloca a questão da saúde como central neste ano eleitoral, já com foco no impacto da pandemia da covid-19.
O Departamento de Justiça diz que a lei de saúde de 2010, um dos principais êxitos do governo de Barack Obama, é inválida porque em 2017 o Congresso encerrou a punição financeira para aqueles sem seguro-saúde, embora isso não tenha entrado em vigor até 2019.
A avaliação da Suprema Corte sobre essa lei não deve vir antes do outono local, no mínimo, com qualquer decisão provavelmente chegando após o dia da eleição presidencial. 

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