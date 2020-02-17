'Queremos o Mercosul e um bom relacionamento', diz Bolsonaro sobre Argentina

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 17, que quer um "bom relacionamento" com a Argentina, mas tendo a "democracia e a liberdade acima de tudo". "Obviamente, o que nós queremos com a Argentina é o Mercosul, um bom relacionamento, mas tendo aí a democracia e a liberdade acima de tudo", disse.

A declaração foi dada quando Bolsonaro comentou o fato de que o presidente do país vizinho, Alberto Fernández, não deve comparecer à posse do presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou.

Havia o plano de Bolsonaro e Fernández se encontrarem durante o evento.