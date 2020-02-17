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'Queremos o Mercosul e um bom relacionamento', diz Bolsonaro sobre Argentina

A declaração foi dada quando Bolsonaro comentou o fato de que o presidente do país vizinho, Alberto Fernández, não deve comparecer à posse do presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 11:40
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Foto: Isac Nóbrega/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 17, que quer um "bom relacionamento" com a Argentina, mas tendo a "democracia e a liberdade acima de tudo". "Obviamente, o que nós queremos com a Argentina é o Mercosul, um bom relacionamento, mas tendo aí a democracia e a liberdade acima de tudo", disse.
A declaração foi dada quando Bolsonaro comentou o fato de que o presidente do país vizinho, Alberto Fernández, não deve comparecer à posse do presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou.
Havia o plano de Bolsonaro e Fernández se encontrarem durante o evento.
"Tem um evento na Argentina nesse dia (da posse), e ele dificilmente compareceria. Eu disse: eu atraso minha vinda para cá caso ele vá prestigiar a posse. Parece agora que não vai dar tempo de cumprir essa agenda", disse Bolsonaro, que comentou ainda que um outro encontro dependerá dos chanceleres.

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