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Central Perk, de 'Friends', vai virar uma cafeteria real

A Warner Bros. autorizou o uso do nome e determinou que decoração e logo sejam os mesmos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 14:09

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 14:09

Imagem do Central Perk, cafeteria que funcionava como ponto de encontro no seriado 'Friends' Crédito: Divulgação
O café Central Perk, ponto de encontro dos personagens do seriado Friends, será a inspiração para uma cafeteria real e literalmente oficial. A Warner Bros. Enterteinment, que detém os direitos da obra, autorizou em janeiro o uso do nome e determinou que sejam usados o mesmo logo e decoração que os conhecidos no seriado. As informações são do portal The Blast.
Ainda não foi divulgado se o negócio será apenas uma cafeteria ou uma rede de franquias. Até o momento, o que se sabe é que a Warner autorizou um estabelecimento comercial de fato, diferente do ambiente no estilo pop-up já instalado na região de Manhattan para comemorar os 20 anos da série.
Também de acordo com o site, no acordo assinado a controladora do direitos de Friends solicitou que seja usado o mesmo logotipo. Um oval sombreado ladeado por copos de café com vapor subindo acima deles, com uma bandeira com a redação estilizada Central e o oval sombreado com a expressão estilizada Perk, tal como é visto nas dez temporadas de Friends.

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